Siracusa, politiche di bilancio e sviluppo economico: le prospettive per il sud al centro dell’incontro del Pd

Si è svolto a Villa Politi l’incontro PD, organizzato da Gaetano Cutrufo membro della Direzione regionale, sul tema “Politiche di Bilancio e Sviluppo economico: quali prospettive per il Sud” al quale hanno preso parte l’On. Claudio Mancini e il Sen. Antonio Nicita, membri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Gaetano Cutrufo ha aperto il dibattito spiegando che l’occasione dell’incontro nasce dalla necessità di inserire, nella prossima Legge di Bilancio, misure di contrasto alle emergenze industriali ed occupazionali presenti in Sicilia e nel Siracusano.

I parlamentari Mancini e Nicita hanno illustrato le novità della riforma del patto di stabilità europeo e come esso incida sulla programmazione pluriennale degli investimenti in un arco settennale per l’Italia. Sono state espresse forti criticità al documento di programmazione finanziaria appena presentato dal Ministro Giorgetti alle Camere nel quale, secondo Mancini e Nicita, “sono assenti politiche pluriennali di investimento strategico per il Sud e per la Sicilia e nulla si dice di cosa accadrà dopo il PNRR”. Il Sen. Nicita si è soffermato sulla necessità di un piano specifico per la sostenibilità e la transizione ecologica e riconversione industriale del Polo Siracusano, annunciando alcune proposte parlamentari.

Le prospettive industriali sono state illustrate dagli ospiti invitati quali Gian Piero Reale (Presidente Confindustria) e da Giovanni Musso (Vice Presidente Federmeccanica), mentre Franco Nardi (CGIL), Giovanni Migliore (CISL), Ninetta Siragusa (UIL) hanno offerto la visione del mondo del lavoro, concentrandosi sulla necessità che i temi della riconversione industriale, della riqualificazione professionale, dell’equità e dei diritti siano presenti nella prossima Legge di Bilancio. Infine, Renata Giunta (Pres. Provinciale PD) ha tracciato il quadro delle priorità del territorio e dei rischi che minano la sostenibilità socio-economica. Nelle sue conclusioni, l’On. Mancini ha ricostruito la vicenda della nascita del PNRR e il ruolo del PD nel disegnare la misura, ribadendo l’impegno del Partito democratico a presentare emendamenti sfidanti per il Sud, anche nella prossima legge di bilancio.