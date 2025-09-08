Siracusa, polizia penitenziaria in agitazione: “Organico ridotto e carichi di lavoro insostenibili”

L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (OSAPP) ha proclamato lo stato di agitazione del personale in servizio alla casa Circondariale di Siracusa.
“La situazione è gravissima – si legge in una nota – con la presenza di circa 650/700 detenuti e una perdurante carenza di personale di polizia penitenziaria”.
Secondo l’OSAPP, l’organico dei ruoli ispettori e sovrintendenti si sarebbe ridotto al minimo, rendendo impossibile il regolare svolgimento degli incarichi previsti. Anche nel ruolo agenti-assistenti mancherebbero circa 60/70 unità.
Il sindacato denuncia turni di servizio non concordati, orari di lavoro fuori controllo e accorpamenti di più posti di servizio non previsti né dalla normativa né dagli accordi sindacali. A ciò si aggiungono le aggressioni al personale, che avrebbero ulteriormente inciso sul morale degli agenti.
“Le inadempienze delle istituzioni – prosegue la nota – non possono ricadere sul personale e sui loro diritti”.
Per questo l’OSAPP chiede alla Direzione della Casa Circondariale di convocare con urgenza le organizzazioni sindacali, al fine di verificare l’attuale organizzazione del lavoro alla luce del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e dell’A.Q.N.
Il sindacato sottolinea inoltre che il surplus di carichi di lavoro, pensato per far fronte a situazioni emergenziali limitate nel tempo, si è ormai trasformato in una condizione strutturale e permanente, ritenuta “del tutto inaccettabile”.
La Segreteria Regionale OSAPP ha chiesto di concordare con la Direzione una visita sindacale nella casa Circondariale di Siracusa, al fine di accertare se le condizioni operative del personale siano effettivamente conformi alle norme vigenti.
