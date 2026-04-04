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Polizia municipale

Siracusa, poliziotto ferito in incidente durante servizio di scorta

Sul posto intervento della Polizia Municipale per i rilievi di rito

Sul posto intervento della Polizia Municipale per i rilievi di rito

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Sinistro stradale con lesioni a Motociclista della Polizia di Stato in servizio di scorta a pullman tifoseria lungo Viale Paolo Orsi, adiacenze “ex Sun Gelati” (crocevia Orsi – Columba – Via per Floridia)

Sul posto intervento della Polizia Municipale per i rilievi di rito e Soggetto Gestore delle operazioni di bonifica del fondo stradale dai detriti prodottisi in conseguenza dell’evento


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