Siracusa, Polo infanzia: appalto risolto e lavori riaffidati: ora è scontro in Tribunale

Attualità · Cassibile

Doveva essere uno degli interventi simbolo del Pnrr dedicati ai più piccoli, ma il percorso del Polo per l’infanzia di via Giusti a Cassibile è stato tutt’altro che lineare. Un primo contratto d’appalto, problemi emersi durante l’esecuzione e contestazioni sulla progettazione, un tentativo di accordo bonario fallito, la risoluzione del rapporto con l’impresa e un nuovo affidamento per completare l’opera. Sullo sfondo resta adesso anche una causa davanti al Tribunale civile di Catania.

A ricostruire nel dettaglio quanto accaduto è una recente sentenza del Tar di Catania. Il procedimento amministrativo riguardava in realtà una richiesta di accesso agli atti presentata dalla prima impresa, Appaltitalia, ma nelle pagine della decisione vengono ripercorse le vicende che hanno accompagnato il cantiere.

Il 10 novembre 2023 Appaltitalia aveva stipulato con il Comune di Siracusa il contratto per la costruzione del Polo per l’infanzia, per un importo netto di 2.645.901,87 euro, nell’ambito dei finanziamenti Pnrr.

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È durante l’esecuzione che il rapporto tra impresa e amministrazione si deteriora. Appaltitalia sostiene che sarebbero emerse “macroscopiche incongruenze geometriche e di calcolo” tra gli elaborati strutturali e quelli architettonici, oltre a carenze relative agli impianti e ad altri aspetti della progettazione. Si tratta, va sottolineato, della ricostruzione fornita dall’impresa e riportata nella sentenza, non di responsabilità accertate dal Tar.

C’è però un passaggio indicato nel ricorso che contribuisce a ricostruire la portata dello scontro: Appaltitalia riferisce che il 2 febbraio 2026 il collaudatore statico in corso d’opera avrebbe formalmente rilevato la necessità di effettuare nuovi calcoli strutturali. Per superare lo stallo si arriva quindi a un tentativo di accordo bonario. Secondo l’impresa, furono elaborati a proprie spese nuovi calcoli strutturali e soluzioni integrative riguardanti anche impianti elettrici e fotovoltaici, impianti meccanici e antincendio e alcuni aspetti architettonici dell’edificio.

L’accordo, però, non viene sottoscritto. E il 19 marzo 2026 il Comune dispone unilateralmente la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Appaltitalia contesta quella decisione e porta la vicenda davanti al Tribunale ordinario di Catania, dove risulta pendente il giudizio. Sarà dunque quella sede a dover affrontare il contenzioso relativo alla rottura del rapporto contrattuale.

Nel frattempo Palazzo Vermexio deve portare avanti un’opera finanziata dal Pnrr. Il 23 aprile 2026, poco più di un mese dopo la risoluzione, viene quindi indetta una nuova procedura negoziata senza bando per i lavori di completamento, accompagnata da un nuovo progetto e dai relativi elaborati economici e tecnici. Una settimana dopo, il 30 aprile, il Comune aggiudica definitivamente i lavori alla A.E.GI. Spadaro Srl.

Ed è proprio sul nuovo progetto che nasce l’ulteriore controversia arrivata davanti al Tar. Appaltitalia ha chiesto di conoscere capitolato, computo metrico, elenco prezzi, quadro economico ed elaborati strutturali, architettonici e impiantistici. L’ex appaltatore sostiene di voler verificare anche se nel progetto di completamento siano state utilizzate le soluzioni tecniche e i calcoli sviluppati dai propri professionisti durante il precedente tentativo di accordo. Anche questa, tuttavia, rimane allo stato una contestazione della società e non un fatto accertato.

Il Tar ha respinto il ricorso sull’accesso agli atti perché la richiesta originariamente presentata dall’impresa era stata motivata in maniera troppo generica e non spiegava sufficientemente il collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze della difesa.