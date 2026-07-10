Siracusa, Polo per l’infanzia di Cassibile: Appaltitalia chiede i danni, il Comune di Siracusa si difende in tribunale

Il Comune di Siracusa ha deciso di costituirsi in giudizio nella causa promossa dalla società Appaltitalia S.r.l. davanti al Tribunale di Catania, dopo la risoluzione del contratto relativo ai lavori per la realizzazione del Polo per l’infanzia di Cassibile, in via Giusti. Incarico di difesa conferito all’avvocato Gianluca Rossitto, che aveva già assistito l’Ente nella fase dell’accordo bonario, che non si è concluso positivamente.

La controversia nasce dalla determina dirigenziale del 19 marzo 2026 con cui il Settore Manutenzione Patrimonio Immobiliare del Comune aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto con Appaltitalia, contestando il ritardo nell’esecuzione dei lavori per la costruzione della struttura destinata all’infanzia nella frazione di Cassibile. Successivamente, il 28 maggio scorso, la società ha notificato un atto di citazione al Comune chiedendo il risarcimento dei danni, ritenendo illegittima la decisione dell’amministrazione comunale. Dopo aver acquisito la relazione tecnica del Settore Manutenzione e l’atto di indirizzo del sindaco, l’amministrazione ha deciso di resistere in giudizio per sostenere la legittimità del proprio operato.

L’incarico è stato affidato a un legale esterno, motivando la scelta sia con la carenza di personale dell’Avvocatura comunale sia con l’opportunità di garantire continuità difensiva, considerato che lo stesso professionista aveva già assistito il Comune nella fase stragiudiziale e nel tentativo di accordo bonario, conclusosi senza esito. La causa riguarda un’opera pubblica particolarmente significativa per la frazione di Cassibile. Nel maggio 2021 il Comune di Siracusa presentò il progetto esecutivo per la realizzazione di due nuovi Poli per l’infanzia, uno a Cassibile e uno in contrada Carrozziere, candidandoli ai finanziamenti PNRR. Le due strutture erano destinate ai bambini da 0 a 6 anni e avrebbero dovuto sorgere in aree periferiche della città.

Nel gennaio 2023 il Comune pubblicò il bando di gara per un valore complessivo di circa 6,6 milioni di euro (3,3 milioni per ciascun polo). Per Cassibile era prevista la costruzione di una struttura di circa 1.600 metri quadrati tra via Giusti e via della Madonna, con tempi di esecuzione fissati in 360 giorni dall’aggiudicazione. Successivamente i lavori del Polo di Cassibile furono aggiudicati alla Appaltitalia Srl di Noto, con un ribasso del 9,87% sull’importo a base di gara.

Nel corso del 2026 sono emerse difficoltà nell’esecuzione dell’opera. Secondo quanto risulta dalla determina pubblicata dal Comune, il 19 marzo 2026 l’amministrazione ha disposto la risoluzione del contratto per ritardo nell’esecuzione dei lavori. Parallelamente, nelle scorse settimane erano già emerse preoccupazioni sullo stato del cantiere e sul possibile rallentamento dell’intervento finanziato con fondi PNRR, con il timore che i ritardi potessero compromettere il cronoprogramma dell’opera. A seguito della risoluzione contrattuale, Appaltitalia Srl ha citato in giudizio il Comune di Siracusa davanti al Tribunale di Catania, chiedendo il risarcimento dei danni. Sarà ora il Tribunale di Catania a stabilire se la risoluzione del contratto disposta dal Comune per i ritardi contestati all’impresa sia stata legittima o se spetti ad Appaltitalia il risarcimento richiesto.