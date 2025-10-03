Siracusa, porte forzate al Cineteatro Verga: dentro solo vuoto e abbandono

Un viaggio all’interno di una delle incompiute storiche di Siracusa: il Cineteatro Verga. Ieri ignoti hanno forzato una delle porte di ingresso dell’edificio, ma all’interno pare non sia stato portato via nulla. Non che ci fosse qualcosa da rubare: il teatro, chiuso da anni e mai realmente restituito alla comunità, oggi è poco più che un guscio vuoto. E con le telecamere di SiracusaNews siamo entrati per documentare le condizioni attuali della struttura: ambienti spogli, segni evidenti di abbandono, sporcizia. Nessuna attrezzatura, nessun arredo, solo il silenzio di un contenitore culturale che avrebbe potuto essere un punto di riferimento per spettacoli, eventi e congressi in Ortigia. E di cui invece oggi non sappiamo che cosa farne.

Il Verga, costruito negli anni ’50 come grande sala cinematografica e teatrale, è stato oggetto di progetti di recupero e lavori di ristrutturazione, rimasti tutti incompiuti. L’ex Provincia regionale lo aveva inserito tra i beni in alienazione e negli ultimi anni più volte si è parlato di rilancio, ma senza risultati concreti. Il Verga potrebbe essere un contenitore congressuale o teatrale funzionante, ma servono somme aggiuntive. L’alternativa è quella di mantenerlo chiuso e abbandonato.

O di venderlo. Anche se purtroppo non c’è molto appetito tra gli investitori quando si parla di contenitori culturali, quindi il rischio sarebbe quello di vederne stravolgere la natura. Insomma, ieri non si può annotare alcun danno materiale, ma ciò ha consentito di riportare sotto i riflettori lo stato di degrado della struttura. Una ferita aperta per Siracusa: un teatro che non riesce a tornare vivo, ma che continua a diventare bersaglio di incuria e vandalismi. E menefreghismo.