Siracusa, Porto debutta in Giunta: “conosco le fragilità, ora programmazione e risposte”

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Un primo giorno con l’emozione di chi entra per la prima volta in Giunta, ma anche con alle spalle oltre trent’anni di esperienza professionale proprio nel settore che da oggi sarà chiamata ad amministrare. Giovanna Porto è il nuovo assessore comunale alle Politiche sociali di Siracusa, subentrando nella delega a Marco Zappulla: “Sono emozionata e onorata per questa carica che il sindaco ha voluto assegnarmi. È un segnale di stima nei confronti della mia persona e anche della mia professionalità”.

Un incarico che incrocia direttamente la sua esperienza professionale. Porto è infatti assistente sociale e lavora nel settore da oltre trent’anni, un bagaglio che adesso intende mettere a disposizione dell’amministrazione comunale: “Ho lavorato nel territorio e per il territorio, conosco le fragilità e mi auguro che tutta l’esperienza maturata in questi anni possa essere d’aiuto alla città e alla Giunta. Le deleghe che mi sono state assegnate sono importantissime e da parte mia ci sarà il massimo impegno”.

Tra le prime parole utilizzate dal nuovo assessore c’è soprattutto programmazione, che Porto considera il punto di partenza per affrontare un settore complesso come quello delle Politiche sociali. “Credo che la programmazione sia sempre alla base di ogni buona amministrazione – sottolinea -. Sarà fondamentale programmare per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e dare le risposte necessarie nei tempi più opportuni”.

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L’ingresso di Porto nella Giunta Italia ha anche un significato politico. Il nuovo assessore appartiene all’area di Grande Sicilia-MPA e rivendica il percorso compiuto insieme al proprio gruppo e al deputato regionale Giuseppe Carta: “È sicuramente anche un grande riconoscimento per il mio gruppo politico. L’onorevole Carta, che è il mio leader, ha lavorato e si è speso molto, così come tutti noi abbiamo lavorato per la maggioranza. Stiamo condividendo con lui e con i miei compagni di squadra un percorso politico importante e continueremo su questa strada”.