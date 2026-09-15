Siracusa, Porto in Giunta. Carta: “metterà a disposizione l’esperienza nel sociale”

Politica · GRande Sicilia

Giovanna Porto è ufficialmente un nuovo assessore della Giunta comunale di Siracusa guidata dal sindaco Francesco Italia. L’esponente di Grande Sicilia ha prestato ieri giuramento, assumendo le deleghe alle Pari opportunità e Diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa e Politiche di genere.

“La nomina di Giovanna Porto rappresenta un risultato importante, è un’opportunità per mettere a disposizione della città di Siracusa competenza nel settore sociale – dichiara il leader di Grande Sicilia, il deputato regionale Giuseppe Carta –. La sua esperienza come assistente sociale e la conoscenza dei problemi inerenti le fasce più fragili sono un valore aggiunto per l’amministrazione comunale. Le Politiche sociali sono un settore delicato, sono certo che Giovanna Porto interpreterà questo incarico con serietà e spirito di servizio, mettendo al centro l’ascolto dei cittadini e la capacità di dare risposte concrete. Al neo assessore rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà rappresentare al meglio Grande Sicilia e contribuire, attraverso il suo impegno, alla crescita e al benessere della comunità siracusana”.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per Grande Sicilia e si inserisce nella strategia politica portata avanti da Carta, che ha lavorato per garantire al movimento la rappresentanza “adeguata” all’interno dell’amministrazione comunale di Siracusa. “L’abile strategia dell’onorevole Giuseppe Carta ha consentito a Grande Sicilia di ottenere la giusta rappresentanza all’interno dell’amministrazione comunale di Siracusa – dichiara Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia -. Un riconoscimento importante, anche alla luce dell’impegno che l’onorevole Carta ha profuso nei confronti della città di Siracusa, anche attraverso l’arrivo di importanti finanziamenti e interventi a favore del territorio. Sono certo che Giovanna Porto, di cui ho avuto modo di apprezzare competenze e capacità, saprà mettere a disposizione della città la propria esperienza. La sua comprovata esperienza nel settore della solidarietà e delle Politiche sociali rappresenta una garanzia per affrontare con competenza le esigenze delle fasce sociali più deboli e fragili. Siracusa è una città che, al di là della sua straordinaria immagine nel panorama nazionale e internazionale, continua a presentare sacche di povertà e fragilità sociale. È proprio su queste realtà che la politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire con attenzione. Sono convinto che Giovanna Porto darà un contributo importante all’amministrazione comunale, mettendo a disposizione la propria esperienza per costruire risposte concrete e lavorare a favore della comunità siracusana”.

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Porto, assistente sociale con oltre trent’anni di esperienza nel settore, ha accolto con grande senso di responsabilità il nuovo incarico, sottolineando la volontà di portare all’interno delle istituzioni l’esperienza maturata quotidianamente a contatto con le persone più fragili. “Ringrazio l’onorevole Giuseppe Carta per aver sostenuto il mio percorso, il sindaco Francesco Italia per la fiducia e il mio partito Grande Sicilia per l’opportunità che mi è stata data – afferma Giovanna Porto -. Ritengo che mettersi al servizio della comunità sia una delle forme più alte di impegno civile. Come assistente sociale, lavoro a contatto con le fragilità, ascoltando le persone e cercando risposte concrete alle loro difficoltà. Oggi porto questa esperienza all’interno delle istituzioni, con lo stesso spirito di servizio. Amministrare i Servizi Sociali non significa semplicemente distribuire risorse o gestire pratiche burocratiche: significa prendersi cura delle persone. Significa costruire una comunità integrata e inclusiva, dove nessuno viene lasciato indietro, dove la fragilità non viene considerata una colpa o un peso, ma una responsabilità collettiva da supportare con dignità e rispetto. Il mio impegno sarà rivolto innanzitutto all’ascolto e alla prossimità, lavorando in rete con il Terzo Settore, le associazioni, le famiglie e gli operatori sociali. Particolare attenzione sarà dedicata ai minori, alle persone più vulnerabili e alle nuove emergenze sociali”.