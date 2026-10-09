Siracusa, Porto Rifugio: dopo anni d’attesa, al via il progetto per riqualificare lo scalo

Attualità · Santa Panagia

Dopo anni di interventi annunciati, finanziamenti persi e recuperati, danni provocati dalle mareggiate e limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura, per il Porto Rifugio di Santa Panagia si apre un nuovo capitolo. E questa volta non riguarda soltanto il ripristino della diga foranea.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha affidato alla MAC Engineering di Catania i servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza degli interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle aree portuali del Porto Rifugio della baia di Santa Panagia. L’incarico vale 107.684,80 euro, oltre oneri previdenziali e Iva.

Un passaggio che assume un peso particolare alla luce della lunga e travagliata storia recente dell’infrastruttura. Il Porto Rifugio, costruito negli anni Settanta, svolge infatti una funzione strategica per la sicurezza della navigazione e per i servizi nautici connessi ai traffici marittimi e industriali dell’area nord di Siracusa. Da anni, però, presenta pesanti criticità. Le mareggiate, in particolare quelle registrate a partire dal 2019, hanno provocato danni alla diga foranea, al riccio di testa e alle strutture interne, tanto da determinare interdizioni e limitazioni disposte dalla Capitaneria. Nel 2024 la diga era parzialmente inutilizzabile, con il riccio di testa compromesso e porzioni delle strutture spostate dalla forza del mare.

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Il primo grande tentativo di recupero si era concentrato proprio sulla diga foranea. Già nel febbraio 2022 la Regione annunciava che la progettazione per la messa in sicurezza del Porto Rifugio era quasi definita. Seguì una gara regionale per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della diga, con un importo a base d’asta di oltre 4,29 milioni di euro.

L’iter, però, incontrò un ostacolo pesante. L’aggiudicazione arrivò quando non era più possibile utilizzare il precedente finanziamento. La vicenda diventò anche terreno di confronto politico all’Ars: nel luglio 2023 il deputato regionale Carlo Gilistro denunciava in Aula le condizioni del Porto Rifugio e chiedeva alla Regione risorse per la sua ricostruzione. Successivamente l’intervento venne rifinanziato con 4,6 milioni di euro a valere sui fondi Po Fesr, mantenendo valida l’aggiudicazione già effettuata. L’obiettivo era recuperare il riccio di testa e la diga foranea.

Nel 2025 l’iter è quindi ripartito: la Regione ha nominato l’ufficio di direzione dei lavori e sono state effettuate anche indagini subacquee propedeutiche agli interventi. Adesso il nuovo provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale allarga decisamente il raggio d’azione.

L’intervento inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche punta infatti al ripristino e alla riqualificazione delle aree operative, al miglioramento della sicurezza e alla piena funzionalità dell’intera infrastruttura portuale, che la stessa Autorità definisce strategica per le attività di ormeggio, protezione e supporto ai mezzi operativi lungo il tratto costiero nord di Siracusa.

Il Documento di indirizzo alla progettazione individua già con precisione gli interventi da progettare: manutenzione straordinaria dei piazzali e delle banchine, realizzazione della rete di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, installazione di pensiline fotovoltaiche e adeguamento funzionale dello scalo di alaggio esistente. Non si tratta quindi soltanto di mettere in sicurezza ciò che il mare ha danneggiato. L’obiettivo è progettare una riqualificazione più ampia delle aree e dei servizi del Porto Rifugio.

Ed è questa la differenza rispetto ai passaggi che si sono susseguiti negli ultimi anni: mentre il progetto regionale interviene sulla diga foranea e sul riccio di testa, quello avviato adesso dall’Autorità portuale guarda alla funzionalità complessiva dello scalo. L’Autorità ha scelto di affidare direttamente l’incarico alla MAC Engineering, dopo averne verificato requisiti ed esperienza in servizi analoghi.

Il provvedimento non significa ancora che i nuovi lavori siano pronti a partire: quello appena affidato è l’incarico di progettazione, e dall’atto non emerge ancora il costo complessivo delle opere né un cronoprogramma per la loro esecuzione, ma dopo una vicenda durata anni, il dato nuovo è che al recupero strutturale della diga si affianca adesso un percorso distinto per ridisegnare e adeguare le aree operative del Porto Rifugio. Un passaggio che, se porterà alla successiva realizzazione delle opere, può avvicinare Santa Panagia non più soltanto alla messa in sicurezza, ma al recupero della piena funzionalità dell’infrastruttura.