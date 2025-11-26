Siracusa, portualità e trasporti: verso un sistema integrato e competitivo. Domani la tavola rotonda

Portualità e trasporti: verso il futuro. È questo il tema della tavola rotonda di domani, giovedì 27 novembre, e organizzata dalla UST Cisl Ragusa Siracusa e dalla FIT Cisl territoriale.

A partire dalle 10, nella sala conferenze del Cocus di viale Ermocrate, una mattinata di analisi e proposte alla presenza dei massimi esponenti istituzionali della Regione, dell’Autorità Sistema Portuale, di Trenitalia e di Rfi Sicilia.

Un focus, moderato dalla giornalista Laura Valvo, per un sistema efficace e competitivo di mobilità turistica e di movimentazione merci.

Alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, gli interventi dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, del presidente Autorità Portuale del Mare Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, del direttore regionale Trenitalia, Pasquale Cammisa, della direttrice Rfi Sicilia, Concetta Vitellaro, del commissario straordinario Infrastrutture Ferroviarie, Filippo Palazzo, del vice presidente Confitarma, Tiziano Minuti, e del vice presidente Assiterminal, Antonio Pandolfo.

“Abbiamo voluto riunire tutti i soggetti protagonisti del sistema dei trasporti – hanno dichiarato il segretario generale della UST, Giovanni Migliore, e quello della FIT, Alessandro Valenti – e li ringraziamo per avere accettato il nostro invito. Il futuro passa inevitabilmente da un sistema integrato dei trasporti e della mobilità di merci e persone. L’incontro di domani mette insieme le varie anime che possono incidere nella programmazione di tutto questo. Farle confrontare nello stesso luogo e alla presenza del sindacato – hanno concluso – è un’occasione di crescita e di indicazioni progettuali integrate”.