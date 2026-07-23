Siracusa, possibili perdite sulla condotta al Plemmirio: attesi cali di pressione

Attualità · Servizio idrico

Continuano a registrarsi disagi a Siracusa nell’area del Plemmirio a causa di problematiche che stanno interessando il sistema di approvvigionamento idrico della zona. Dalle prime verifiche tecniche effettuate dal gestore AretusaAcque, emerge la presenza di possibili perdite lungo la condotta di mandata che collega il pozzo Carrozziere al serbatoio di distribuzione. Le anomalie riscontrate sarebbero con ogni probabilità riconducibili ai continui blackout elettrici che hanno interessato e continuano a interessare gli impianti dell’area nelle ultime settimane.

I tecnici – come dichiarato con una nota ufficiale dal gestore – sono già al lavoro per individuare con precisione il punto o i punti di perdita e programmare gli interventi necessari al ripristino della piena efficienza del sistema.

Al fine di preservare le riserve idriche disponibili e garantire il servizio al maggior numero possibile di utenze, nella serata odierna si renderà necessario procedere alla parzializzazione dell’uscita del serbatoio, con possibili riduzioni della pressione e temporanei disagi nell’erogazione dell’acqua per le utenze della zona Plemmirio.

Aretusacque si scusa con i cittadini per i disagi e assicura il massimo impegno nel monitoraggio della situazione e nella rapida risoluzione delle criticità riscontrate. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione degli interventi.