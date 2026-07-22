Siracusa, possibili temporanei cali di pressione del servizio idrico

Attualità · Aretusaacque

Aretusacque informa la cittadinanza e tutti gli utenti del servizio idrico del Comune di Siracusa che, a seguito dei blackout elettrici verificatisi nel corso della notte scorsa, potrebbero registrarsi, nella giornata odierna e nelle prossime ore, temporanei cali di pressione e disservizi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone del territorio comunale.

Le interruzioni dell’alimentazione elettrica hanno interessato alcuni impianti strategici del sistema idrico, rendendo necessarie attività di riavvio e riequilibrio della rete. A tale situazione si aggiunge un guasto verificatosi lungo la condotta idrica San Nicola – Plemmirio. Le squadre operative di Aretusacque sono già state attivate e interverranno nel più breve tempo possibile per procedere alla riparazione del tratto di condotta interessato e al conseguente ripristino delle normali condizioni di esercizio.

I tecnici della società sono impegnati nel costante monitoraggio degli impianti e nell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire il progressivo ritorno alla regolare erogazione del servizio nel più breve tempo possibile. Salvo il verificarsi di ulteriori criticità sulla rete elettrica o idrica, la situazione è prevista in graduale miglioramento nel corso della giornata.

Aretusacque si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione.