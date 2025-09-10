Siracusa, possibilità del Comune di acquisire alcune strade dell’Arenella: discussione in prima commissione

La condizione delle strade dell’Arenella e la possibilità per il Comune di acquisirne alcune sono state al centro della riunione della Prima commissione consiliare, che ieri ha affrontato un tema da anni al centro delle richieste dei residenti.

Il nodo principale, come spiega il consigliere comunale e componente della commissione, Angelo Greco, riguarda la distinzione tra strade private e strade considerate di pubblica utilità. Come spiegato da Greco ai nostri microfoni, il Comune può acquisire solo quelle arterie che collegano due strade pubbliche, poiché hanno uno sbocco e garantiscono un’utilità collettiva. Diversa la situazione per le strade cieche, che pur rappresentando accessi a numerose abitazioni, non rientrano nei requisiti attuali per l’acquisizione da parte dell’ente.

Un esempio citato dal consigliere comunale del Pd è via Isola delle Molucche, arteria privata che collega due strade provinciali (quella dell’Arenella e quella che porta a Ognina e Fontane Bianche). In questo caso l’acquisizione sarebbe più semplice, soprattutto perché i residenti hanno già manifestato formalmente la volontà di cedere la strada al Comune. Più complesso, invece, l’iter per le traverse interne, prive di sbocco.

“Occorre trovare una soluzione normativa solida che consenta ai cittadini di vivere in maniera dignitosa le proprie abitazioni” dichiara Angelo Greco, con la richiesta di un approfondimento tecnico ai dirigenti comunali.

A spingere la discussione è stato il Gruppo Vigilanza Arenella, che da circa cinque anni gestisce un servizio di sicurezza privata con pattugliamento dinamico della zona. Il gruppo ha promosso una petizione con circa 200 firme, presentata in Comune, per chiedere maggiore attenzione alla viabilità e al decoro della borgata.

“Ringraziamo la commissione per avere dato spazio alle nostre istanze – fanno sapere dal gruppo –. Speriamo che questo sia l’inizio di un percorso che restituisca decoro e servizi a una località che merita di essere valorizzata”.