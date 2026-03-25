Siracusa, potenziata l’illuminazione a Ortigia: lavori su quadri elettrici e lanterne

“Sostituzione dei quadri elettrici, manutenzione delle scatole di derivazione e installazione di molte lanterne mancanti. Sono le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Siracusa per risolvere il problema della scarsa luminosità pubblica a Ortigia”. Lo afferma il delegato del sindaco per Ortigia, Raffaele Grienti.

“Interventi che hanno consentito di aumentare la percentuale di luminosità all’interno del centro storico e di ridurre i disservizi. In Ortigia, negli ultimi mesi, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria che hanno consentito di ridare luce all’isolotto dove molte strade erano al buio. È stato realizzato un lavoro attento e costante, frutto della sinergia tra amministrazione pubblica e cittadinanza. Voglio ringraziare – conclude il delegato per Ortigia – il sindaco Francesco Italia per la costante fiducia nei miei confronti, l’assessore Andrea Firenze per la continua disponibilità e l’ufficio preposto per la collaborazione. Ringrazio in particolar modo residenti e commercianti per le loro cortesi segnalazioni e per i loro puntuali feedback”.

L’assessore alla Pubblica illuminazione, Andrea Firenze esprime “grande soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati raggiunti a Ortigia, che sono solo l’inizio di un progetto di riqualificazione illuminotecnica e di ammodernamento delle infrastrutture della pubblica illuminazione dell’isola tenendo conto che, allo stesso tempo, in questi primi 7 mesi c’è stato e c’è in atto una programmazione di lavori importanti in tutta la città. L’amministrazione comunale sta mettendo al centro dell’agenda politica l’illuminazione pubblica a 360 gradi. Primo fra tutti l’ampliamento di via Elorina e via Teti e la riqualificazione/rigenerazione del fotovoltaico del tribunale di Siracusa che a breve tornerà nuovamente in funzione. I prossimi interventi riguarderanno viale Tica, via Regia Corte, via Panico, via Ganimede, via dello Sparviero e le strade della Borgata. Altri lavori interesseranno, inoltre, piazza della Vittoria, piazza san Giovanni e piazza Santa Lucia. Sono tanti gli interventi già programmati, senza dimenticare quanto già di buono è stato fatto in precedenza. Mi riferisco all’illuminazione al parcheggio di via Elorina e al parcheggio Von Platen, la sostituzione di 230 quadri elettrici e 250 installazioni di nuovi pali, ma anche gli interventi in tutte le strade in cui l’illuminazione era stata compromessa in seguito dei numerosi furti di rame”.