Siracusa, preghiera, pellegrinaggio e Candelora al Santuario della Madonna delle Lacrime

Giorni di intensa spiritualità attendono la comunità ecclesiale siracusana tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026, con una serie di appuntamenti dedicati alla preghiera, al pellegrinaggio e alla celebrazione della Festa della Candelora.

Il primo momento è in programma mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 19.00, in via degli Orti n. 11, presso la Casa del Pianto, luogo fortemente simbolico della storia religiosa cittadina. Qui, nel 1953, il quadretto miracoloso del Cuore Immacolato di Maria versò lacrime umane dal 29 agosto all’1 settembre. L’incontro sarà dedicato a un momento di preghiera e raccoglimento.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 29 gennaio 2026, quando alle ore 17.00 prenderà avvio un pellegrinaggio a piedi che partirà dalla Casa del Pianto e attraverserà piazza Euripide, luogo in cui il quadretto miracoloso fu esposto alla venerazione dei fedeli dal 1953 al 1968. La processione giungerà al Santuario della Madonna delle Lacrime, dove alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa.

Un ulteriore appuntamento significativo è previsto per lunedì 2 febbraio 2026, in occasione della Festa della Candelora. Alle ore 17.30, nel Santuario Madonna delle Lacrime, l’Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, presiederà il rito della Candelora e la Santa Messa con la partecipazione delle religiose e dei religiosi dell’Arcidiocesi.

La celebrazione ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio, che la Chiesa celebra quaranta giorni dopo il Natale, e prevede la benedizione delle candele, segno di Cristo luce che illumina le tenebre del mondo. I fedeli si raduneranno inizialmente nella cappella del Santissimo Sacramento, per poi muoversi in processione verso l’altare centrale della Basilica del Santuario.

Un calendario ricco di significato religioso e simbolico, che rinnova il legame profondo tra Siracusa, la Madonna delle Lacrime e la fede della sua comunità.