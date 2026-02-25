Siracusa, pregiudicato denunciato per evasione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato un 40enne per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché tra febbraio e marzo si era reso responsabile di numerosi furti in abitazioni private e in attività commerciali di Ortigia, venerdì mattina, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato in casa.