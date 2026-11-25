Cultura · Inda

Antigone di Sofocle per la regia di Robert Carsen e gli attori Aldo Ottobrino per il ruolo di Admeto nell’Alcesti di Euripide, e Giuseppe Sartori, interprete del Messaggero nei Persiani di Eschilo, vincono il Premio della Critica 2026 assegnato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Antigone, Alcesti e I Persiani sono tre delle recenti produzioni dell’Inda, messe in scena al Teatro Greco di Siracusa la primavera scorsa per la 61. Stagione di rappresentazioni classiche.

Il Premio della Critica è il riconoscimento annuale assegnato dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro agli spettacoli, ai personaggi e alle iniziative di particolare rilevanza. Dopo il riconoscimento nel 2022 all’Edipo Re, diretto da Robert Carsen, il Premio della Critica va per la seconda volta a uno spettacolo prodotto dall’INDA. Sin dal 2003, l’Associazione nazionale dei critici teatrali ha premiato individualmente gli artisti coinvolti negli spettacoli al Teatro Greco: Elisabetta Pozzi nel 2006 per la sua interpretazione di Ecuba di Euripide, Massimiliano e Doriana Fuksas nel 2009 per le scenografie di Medea di Euripide ed Edipo a Colono di Sofocle e Laura Marinoni, premiata nel 2019 per le sue interpretazioni di tre opere, fra le quali Elena di Euripide.

Per l’ Antigone di Sofocle diretta da Robert Carsen si tratta del secondo riconoscimento dell’anno dopo il Premio Le Maschere del Teatro come miglior spettacolo di prosa del 2026 ottenuto il mese scorso; Giuseppe Sartori più volte protagonista al Teatro Greco e interprete indimenticabile di Edipo nel trittico dei Labdacidi messo in scena da Carsen, quest’anno ha interpretato il ruolo del Messaggero nei Persiani di Eschilo diretto da Alex Ollé, mentre Aldo Ottobrino viene premiato per la sua interpretazione del re di Fere, Admeto nell’Alcesti, tragedia a lieto fine di Euripide, diretta da Filippo Dini e coprodotta dal Teatro Stabile del Veneto. Con queste tre produzioni e l’Iliade da Omero, l’ultima stagione teatrale dell’INDA al Teatro Greco ha superato il record storico dei 200 mila biglietti venduti.

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“Vogliamo innanzitutto complimentarci con Robert Carsen, con l’intero cast dell’Antigone e con gli attori Giuseppe Sartori e Aldo Ottobrino – hanno dichiarato il presidente Francesco Italia e il Consigliere delegato della Fondazione INDA Marina Valensise. Questi riconoscimenti ci rendono orgogliosi e premiano tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione degli spettacoli. Mai come negli ultimi anni le rappresentazioni al Teatro hanno riscosso l’attenzione del pubblico italiano e internazionale e questi premi rendono omaggio oltre che agli artisti e alle maestranze, anche alle scelte del Consiglio di amministrazione, orientate alla qualità ineccepibile degli spettacoli dell’INDA, grazie agli artisti e agli studiosi coinvolti nella loro realizzazione”.