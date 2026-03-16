Siracusa, premiati i protagonisti della stagione 2025 delle quattro ruote

Il salone dell’Automobile Club Siracusa ha accolto con grande partecipazione la cerimonia di premiazione dedicata ai protagonisti della stagione sportiva 2025 delle quattro ruote aretusee.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente Sergio Imbrò, il Presidente Onorario Avv. Pietro Romano, la Direttrice Francesca La Martina ed il Presidente della Commissione Sportiva Alessandro Gambino.

Il Sindaco di Siracusa Francesco Italia ha portato il saluto e la vicinanza della città, evidenziando la proficua collaborazione e l’importanza dell’iniziativa “Tutti in Pista”, mentre Vincenzo Parlato, Sindaco di Sortino, ha messo in primo piano la partnership con l’Automobile Club Siracusa che ha contribuito al crescente successo delle iniziative legate alla Val d’Anapo–Sortino. L’Assessore Fabio Cancemi del Comune di Avola ha portato il Saluto della Sindaca Rossana Cannata e confermato la vicinanza all’ente da anni impegnata nell’organizzazione dello Slalom Città di Avola prova del Campionato Italiano Slalom 2026.

Un’atmosfera allegra e di grande amicizia, nella condivisione dei migliori valori sportivi, ha accompagnato l’intero pomeriggio organizzato dall’Automobile Club Siracusa per celebrare i migliori protagonisti della stagione 2025 delle quattro ruote aretusee.

Il pomeriggio ha quindi visto la premiazione dei vincitori del Campionato Sociale AC Siracusa 2025, con riconoscimenti nelle diverse discipline dell’automobilismo sportivo. Per la velocità in salita sono stati premiati: Santo Marletta (classe N-S 2000), Salvatore Alessandro Guzzetta (RS 2000 Plus), Angelo Maria Guzzetta (RS 1600 Plus), Giuseppe Longo (RS-S 1600), Mattia Miceli (RS-S 1400), Manuel D’Antoni (E2SC-SS 1600), Pietro Imbrò (RS 2000 Turbo ), Giuseppe Distefano (AS 1400), Salvatore Mortellaro (storiche 3° Raggruppamento T1600 ) e Gaetano Palumbo (storiche JR classe SN 3000).

Per la specialità rally è stato premiato Manuel D’Antoni (storica J2 Gruppo A 1600), mentre tra i copiloti rally riconoscimento a Giancarlo Cilia (storica J2 Gruppo A 2000).

Nello slalom premi per Pietro Imbrò (E2SH 1600) e Manuel D’Antoni (RS 200 Turbo). La Cerimonia è stata occasione per ricordare l’amico Giorgio Giummarra, Pilota Ragusano prematuramente scomparso, attraverso una targa consegnata al fratello Francesco nella commozione di tutti i presenti.

Un Ringraziamento Speciale è stato rivolto attraverso la consegna di una Targa al Presidente Onorario Avv. Pietro Romano ed alla Direttrice dell’Ente Dott. Francesca La Martina

Momento di grande emozione per i premi alla Carriera ad Enzo Fazzino e Maurizio Melluzzo, piloti Siracusani che hanno contribuito al prestigio del motorsport siracusano.

Nel corso della cerimonia sono state inoltre consegnate targhe e riconoscimenti speciali per i risultati raccolti nei campionati Nazionali Aci Sport da Giacomo Ferrazzano, vincitore del Gruppo CN 3000 del Campionato Italiano Velocità Montagna 2025, a Samuele Cassibba, vincitore delaa finale CIVM 2025, e Luigi Fazzino, secondo assoluto nel Campionato Siciliano Velocità Montagna 2025 e vincitore della classe E2SC-SS 2000. Premiati anche Andrea Carpenzano, terzo assoluto nel Campionato Italiano Turismo ACI Sport, e il kartista Michael Barbaro Paparo, . Per Fazzino e Paparo il riconoscimento è stato ritirato dai rispettivi papà, in quanto entrambi già impegnati sui campi di gara.

Una targa è stata consegnata alla Scuderia Sunbeam, rappresentata da Gregory Lo Bianco, per la presenza oltre ventennale sul territorio siracusano, scuderia impegnata nei Campionati Aci Sport Nazionali con diversi Piloti.

Momento Centrale è stata la premiazione dei premi assoluti rivolti alla classifica dei Commissari di percorso e Piloti dell’Automobile Club Siracusa.

Tra i Commissari di Percorso: 1° Posto per Giuseppe Pulino, 2° Nunzio Marino, 3° Salvatore Di Natale.

Per i Piloti, vittoria assoluta di Pietro Imbrò, al secondo posto Giuseppe Di Stefano, Terzo posto per Gaetano Palumbo

La premiazione si è conclusa con un Targa Speciale che la Commissione Sportiva ha consegnato al Presidente dell’Ente Sergio Imbrò per l’instancabile e prezioso impegno profuso, per la guida scrupolosa che rappresenta per la comunità del motorsport su Siracusa e provincia.

Nel corso della cerimonia la Commissione Sportiva dell’AC Siracusa, attraverso i suoi componenti, ha illustrato i tanti progetti in fase di sviluppo per l’anno in corso e sono stati inoltre attribuiti riconoscimenti a rappresentanti delle istituzioni, organi federali, ufficiali di gara e a tutte le figure che, a vario titolo, collaborano con l’Automobile Club Siracusa contribuendo allo sviluppo e alla promozione dell’automobilismo sportivo nel territorio aretuseo.