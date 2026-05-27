Siracusa, premiati i vincitori di “Cosa accadrebbe se…”: gli studenti riscrivono i classici con fantasia e creatività

Immaginare un finale diverso per il proprio romanzo preferito, aggiungere una pagina segreta a un grande classico o cambiare il destino dei suoi protagonisti. È questa la sfida lanciata dal concorso letterario “Cosa accadrebbe se…”, iniziativa annuale promossa dall’Assessorato alle Politiche culturali e dalla Biblioteca comunale di Siracusa, che anche quest’anno ha coinvolto gli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado della città.

Un progetto che ha trasformato la lettura in un’esperienza attiva e creativa, portando ragazze e ragazzi a confrontarsi con la letteratura attraverso racconti originali e personali. Un modo coinvolgente di avvicinarsi ai grandi classici, dimostrando come possano ancora parlare al presente e diventare terreno fertile per nuove storie e nuove visioni.

L’edizione 2026 ha registrato una significativa partecipazione: cinque istituzioni scolastiche del territorio hanno aderito al concorso, portando in finale otto elaborati, tutti apprezzati dalla giuria per qualità narrativa, originalità e cura nella scrittura.

A valutare i racconti sono stati Elena Di Stefano, Marilina Figura, Annamaria Piccione, Maria Lucia Riccioli e Tina Sitera, che hanno sottolineato l’alto livello complessivo dei testi, rendendo particolarmente complessa la scelta dei vincitori.

A conquistare il primo posto è stata Martina Senatore, studentessa dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini”, premiata per un elaborato capace di distinguersi per stile, creatività e originalità narrativa.

Secondo e terzo posto, invece, per gli studenti dell’Istituto comprensivo “Wojtyla-Chindemi”, con Matteo Ferla e Nicola Martorana, protagonisti di una doppietta che premia il lavoro svolto all’interno del percorso scolastico.

Tutti gli altri finalisti sono stati riconosciuti quarti a pari merito, a conferma del valore espresso complessivamente dagli elaborati in concorso.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Siracusa Francesco Italia, che ha consegnato ai primi tre classificati dei libri come riconoscimento per il lavoro svolto.

Al di là della classifica, il concorso ha confermato il talento e la sensibilità dei giovani partecipanti, capaci di sorprendere per immaginazione, proprietà di linguaggio e profondità di riflessione. Un’esperienza che ha valorizzato non solo la scrittura, ma anche il dialogo tra scuola, cultura e territorio.

Un successo che rinnova l’importanza di iniziative capaci di promuovere lettura e creatività tra i più giovani, trasformandoli da lettori in autori e protagonisti della pagina scritta.