Siracusa, premio Massimo Riili a Tixe per il waterfront dello sbarcadero Santa Lucia

Attualità · Ance Siracusa

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio perché premia una visione di città che mette al centro la qualità urbana, la sostenibilità e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio paesaggistico“. Con queste parole, in sindaco di sindaco di Siracusa, Francesco Italia, esprime la sua soddisfazione per l’assegnazione, da parte di Ance Siracusa, del Premio Massimo Riili – sezione Imprese – al progetto di riqualificazione del waterfront dello sbarcadero Santa Lucia.

Tixe Srl, infatti, venerdì scorso è stata premiata in occasione della cerimonia di consegna svolta nella sede di Confindustria Siracusa in occasione con il progetto “Rigenerare il confine tra città e mare. La trasformazione del waterfront del Porto Piccolo di Siracusa”.

​L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana e valorizzazione del rapporto tra Siracusa e il mare, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi pubblici e ad accrescere l’attrattività della città.

“In questo senso – prosegue il sindaco Italia – il premio rappresenta un importante attestato al valore di un’opera che, grazie al lavoro corale di progettisti, imprese e amministrazione comunale, ha restituito alla città uno dei suoi luoghi più identitari, trasformandolo in uno spazio accogliente e pienamente fruibile da cittadini e visitatori. Ricevere un premio intitolato a Massimo Riili, figura che ha rappresentato un punto di riferimento per il settore delle costruzioni e per lo sviluppo del territorio, rende questo risultato ancora più significativo. È il riconoscimento di un modello di trasformazione urbana che guarda al futuro senza perdere il legame con l’identità della nostra città”.

​L’amministrazione comunale rivolge un ringraziamento ad Ance Siracusa per l’attenzione riservata ai progetti che contribuiscono alla crescita e alla riqualificazione del territorio