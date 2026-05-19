Siracusa, Premio Vittorini: in gara 46 autori

Sono complessivamente quarantasei gli autori – nove dei quali in lizza nella speciale edizione Opera Prima reintrodotta dallo scorso anno – di ventisei diverse case editrici che si contenderanno la vittoria al XXV Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini. Un’edizione particolarmente importante anche perché cade nel sessantesimo anniversario della morte dello scrittore siracusano.

L’annuncio è stato dato dal presidente dell’Associazione Culturale Vittorini Quasimodo Enzo Papa nel corso dell’incontro svoltosi al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Regione Siciliana, assieme al segretario generale del Premio Aldo Mantineo e alla professoressa Sara Zappulla Muscarà, componente della commissione di valutazione.

Nel corso dello stesso incontro è stata anche presentata la VII edizione del Premio per l’editoria indipendente intitolato alla memoria di Arnaldo Lombardi, “padre” del Premio Vittorini, che verrà assegnato, a giudizio della Commissione giudicatrice, a una casa editrice indipendente che abbia un catalogo di almeno 20 pubblicazioni di carattere storico e letterario e che si sia particolarmente distinta.

Il Premio Vittorini è promosso dall’Associazione Culturale Vittorini – Quasimodo e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione INDA e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

LA SETTIMANA VITTORINIANA

Nel corso dell’incontro al Salone del libro di Torino sono stati prima ripercorsi i passi del Premio Vittorini, dalla nascita avvenuta nel 1996 e dalla successiva “ripartenza” nel 2020 e quindi illustrato il regolamento della manifestazione che quest’anno si svolgerà da mercoledì 9 a sabato 12 settembre: una Settimana Vittoriniana che si snoderà tra talk, interviste pubbliche agli autori finalisti, il processo a Vittorini e che culminerà nella cerimonia finale con la proclamazione dell’opera vincitrice.

Il Premio Nazionale Letterario Elio Vittorini é destinato ad un’opera di narrativa pubblicata dal mese di aprile 2025 al mese di marzo 2026. La commissione giudicatrice, presieduta dal professore Antonio Di Grado, selezionerà entro il prossimo mese di giugno, fra tutte le 46 opere in concorso, i tre libri finalisti tra i quali, a ridosso della cerimonia finale del Premio che si svolgerà a Siracusa sabato 12 settembre 2026, verrà individuata quella vincitrice. Ai voti di ciascun componente della Commissione si aggiungerà quello espresso, in maniera cumulativa, dalla Giuria popolare di lettori forti formata da lettori segnalati dalle biblioteche pubbliche di Siracusa, dalle librerie della città, dalla Società Dante Alighieri e da altre parti d’Italia. Il vincitore si aggiudicherà un assegno di 3mila euro mentre a ciascuno dei due finalisti non vincitori andrà un assegno di mille euro.

IL TEMA

Il filo che terrà assieme quest’anno le diverse iniziative sarà il foto-testo. “E’ un altro degli aspetti più innovativi che segna l’opera di Vittorini la cui figura e produzione letteraria, anche per questo, dovrebbe avere ben altra attenzione e considerazione – ha osservato il Presidente Papa nel suo intervento -. Comunità accademica e istituzioni, sia civiche sia culturali, stanno cumulando un debito di riconoscenza nei confronti di Vittorini, la cui figura ed opera sembrano trascurate. L’idea di utilizzare delle immagini non come meri elementi grafici e decorativi ma come forme altre di espressione che interagiscano con il testo lo si deve all’intuizione dello scrittore siracusano che si conferma una delle figure più innovative e interessanti della letteratura italiana del Novecento”.

UN PREMIO SEMPRE PIU’ DECLINATO AL FEMMINILE

Confermando una tendenza consolidatasi dal momento della ripartenza avvenuta nel 2020, il Premio Vittorini parla sempre di più al femminile: delle ultime sei edizioni ben cinque sono state vinte da scrittrici. Una tendenza che quest’anno sembrerebbe già trovare una prima conferma nel fatto che tra i 46 aspiranti alla vittoria finale oltre la metà (24) è composta da autrici. Un dato che si inserisce in un più ampio contesto che vede nel mercato italiano del libro le donne rappresentare cica il 55-60% degli autori pubblicati ogni anno.

OMAGGIO A VITTORINI A 60 ANNI DALLA MORTE

Annunciata, infine, una serie di iniziative celebrative al di fuori di quelle della Settimana Vittoriniana per ricordare lo scrittore a 60 anni dalla morte (il primo atto è stata la solenne commemorazione svoltasi il 12 febbraio scorso nell’aula del Consiglio Comunale di Siracusa): oltre a presentazioni di saggi e studi condotti sulle opere di Vittorini, anche uno speciale annullo filatelico e una mostra filatelica realizzata dall’Unione Siciliana Collezionisti dedicata agli autori siciliani del Novecento.

OPERE PARTECIPANTI

1. ALBATROS

1.Natalia Romano, Il mio bambino dall’altra parte del mondo, dicembre 2025

2.Benedetto Sanna, Tutto d’un fiato, dicembre 2025

2-ADELPHI

1.Rosa Matteucci, Cartagloria, giugno 2025

2.Fabio Bacà, L’era dell’Acquario, settembre 2025

3. RUBBETTINO

1.Saverio Gangemi, Calùra, ottobre 2025 . OPERA PRIMA

2.Fabio Andina, L’interno delle nuvole, gennaio 2026

4. KALòS

1.Lisa Bentini, Cose che nessuno vede, gennaio 2026, OPERA PRIMA

2.ErIca Donzella, Non offendere, gennaio 2026

5. ALGRA EDITORE

1.Marinella Fiume, Storia d’amore e d’archeologia, ottobre 2025

2.Rosalba Perrotta, Festa in giardino, maggio 2025

6. ENNE ENNE Editore

1.Orazio Labbate, Chianafera, dicembre 2025

7. SBS Edizioni

1.Barbara Becheroni, Ho guardato la bellezza con i miei occhi, 2026

8. 66THAND2ND

1.Violetta Bellochio, Studio privato, ottobre 2025

2.Laura Nicchiarelli, Marea, gennaio 2026, OPERA PRIMA

9. SELLERIO

1.Maria Attanasio, La rosa inversa, febbraio 2026

10. MARSILIO

1.Csaba dalla Zorza, La governante, maggio 2025, OPERA PRIMA

2.Fabio Macaluso, Volevo un tè al limone, settembre 2025

3.Lorenzo Pavolini, Mille, ottobre 2025

4.Gaja Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, gennaio 2026

11. BOTTEGA ERRANTE

1.Claudio Segat, I disarmati, febbraio 2026

12. TRANSEUROPA EDIZIONI

Marco Perez, Il posto dove dovrei morire, dicembre 2025, OPERA PRIMA

13. BOLIS EDIZIONI

1.Nicola Sguera, Euthymios, febbraio 2026.

14. MESOGEA

1.Vanessa Ambrosecchio, Le Leonesse di Vergine Maria, novembre 2025

15. MORELLINI EDITORE

1.Marcella Formenti, Nicaredda, novembre 2025

16 FELTRINELLI

1.Antonio Albanese, La strada giovane, aprile 2025

2.Lorenza Gentile, La volta giusta, ottobre 2025

3.Rosita Managuerra, Malanima, aprile 2025, OPERA PRIMA

4.Lorena Spampinato, Cade la notte, marzo 2026

5.Paolo Di Stefano, Una giornata meravigliosa, agosto 2025

17.FUORIASSE EDIZIONI

1.Rocco Coronato, Fuoco nero, marzo 2026. (OPERA PRIMA?)

18. EDIZIONI SMASHER

1.Antonio Mauceri, Fino alla fine del tempo, marzo 2026

19. EDIZIONI DI ATLANTIDE

1. Dario Pontuale, Storia Prossima, luglio 2025

2. Francesco d’Ayala, Villa Solitudo, marzo 2026

20. BOMPIANI

1.Giuseppe de Alteris, Non dormire e sogna, gennaio 2026.

21. NERI POZZA

1. Sandra Petrignani, Carissimo dottor Jung, settembre 2025

2. Anna Voltaggio, La santa degli altri, gennaio 2026

22. VANDA edizioni

1. Graziella Bonansea, Tu che non parli, febbraio 2026

23. EINAUDI

1. Nadeesha Uyangoda, Acqua sporca, dicembre 2025

2. Antonella Lattanzi, Chiara, ottobre 2025

3.Paolo Sortino, Amanti elementari, marzo 2026

4.Anna Mallamo, Col buio me la vedo io, aprile 2025, OPERA PRIMA

24. MONDADORI

1. Nicola Gardini, Daddy, febbraio 2026

2. Leonardo Colombati, Non vi sarà più notte, febbraio 2026

3. Fabrizio Sinisi, Il prodigio, agosto 2025. OPERA PRIMA

25. NOTTETEMPO

1.Michela Panichi, La Cecilia, aprile 2025

26. FALLONE EDITORE

1. Vincenzo Cocivera, Treno 3367, febbraio 2026