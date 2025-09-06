Siracusa, premio Vittorini: stasera cerimonia finale all’Antico mercato

Tutto pronto all’Antico Mercato di Ortigia dove questa sera, dalle 20:30, si alzerà il sipario sull’atto conclusivo della Settimana Vittoriniana con la cerimonia di consegna del Premio letterario nazionale Elio Vittorini e del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

In lizza per la vittoria si sono (in ordine rigorosamente alfabetico) Giuseppe Catozzella con “Il fiore delle illusioni” (Feltrinelli, ottobre 2024); Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza, gennaio 2025), ed Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli, gennaio 2025). I tre autori ieri pomeriggio sono stati protagonisti dell’ormai rituale intervista pubblica: dialogando, rispettivamente con il giornalista Carmelo Maiorca, la professoressa Teresella Celesti ed il presidente dell’Associazione Vittorini-Quasimodo Enzo Papa, sono riusciti a portare l’attento pubblico dell’Urban Center tra le pagine e le righe dei loro libri.





A designare l’opera vincitrice di questa XXIV edizione del Premio Vittorini sarà la commissione di valutazione delle opere in gara, presieduta dal professore Antonio Di Grado – della quale fanno parte docenti, accademici, saggisti e critici letterari – : al voto dei singoli componenti si aggiungerà quello, cumulativamente espresso, dal Comitato di lettori forti composto da appassionati della lettura segnalati dalla Società Dante Alighieri, dalle librerie e dalle biblioteche.

Nel corso della stessa serata, che sarà condotta da Mimmo Contestabile, verrà anche consegnato il Premio per la nuova sezione “Opera Prima” a Roberta Casasole, autrice del libro “Donne di tipo 1” (Feltrinelli, luglio 2024), che ieri pomeriggio ha dialogato con la vicepresidente della Società Dante Alighieri di Siracusa Donata Guarino, . Spazio anche alla menzione speciale per Emma Di Rao autrice di “Veleni e profumi” (Ianieri, dicembre 2024).

Particolarmente atteso pure il momento della consegna del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi che è andato alla casa editrice Kalòs di Palermo che dal 1989 racconta, attraverso i titoli del proprio variegato catalogo, tutta la bellezza della Sicilia con una precisa missione: diffondere il bello del territorio e ispirare i lettori a conoscerlo e preservarlo. Un’attività che la commissione ha ritenuto colga al meglio la specificità dello spirito di questa edizione del Premio Vittorini che ha voluto rivolgere una speciale attenzione alla ricorrenza del ventennale dell’iscrizione di Siracusa nella World Heritage List dell’UNESCO. Sul palco il massimo esponente della casa editrice palermitana, Giovanni Lo Giudice, che ieri pomeriggio ha dialogato del ruolo del libro per la crescita di un territorio con l’on. Fabio Granata.

Durante la cerimonia di questa sera all’Antico Mercato di Ortigia (ingresso libero sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili) in programma anche le esibizioni del baritono Gianni Giuga, accompagnato al piano dal maestro Francesco Drago, e le letture di Ludovica Garofani e Daniele Sardelli (ADDA – Accademia d’arte del Dramma Antico di Siracusa). Non mancherà un affettuoso e commosso ricordo di Andrea Camilleri, nel giorno del centenario della sua nascita nel segno di un legame ben preciso con questa manifestazione: il “papà” del commissario Montalbano è stato nel 1996 tra i protagonisti della edizione di esordio del Premio Vittorini con Il Birraio di Preston.

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini – Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi è promosso dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione INDA e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.