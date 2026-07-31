Siracusa, prenotazioni fino al 2028 e disagi nei servizi: Cavallaro chiede verifiche

Politica · Ospedale Umberto I

Il consigliere comunale di FdI, Paolo Cavallaro, oggi ha trasmesso al Direttore Generale e al Direttore Sanitario e Amministrativo dell’ASP di Siracusa una nota con la quale ha chiesto di verificare alcune criticità organizzative che sono state segnalate da cittadini che hanno recentemente usufruito dei servizi dell’Ospedale Umberto I.

“Ho ritenuto doveroso portare tali segnalazioni all’attenzione dell’Azienda sanitaria – spiega Cavallaro – non per formulare giudizi o attribuire responsabilità, ma affinché possano essere svolte le necessarie verifiche e, ove le criticità trovassero conferma, siano valutati gli interventi organizzativi più opportuni”.

Le segnalazioni riguardano, in particolare, il Pronto Soccorso e il Servizio di Endoscopia Digestiva.

“Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, mi è stato riferito il caso di una cittadina che ha accompagnato il fratello, affetto da una lieve disabilità psichica, rimanendo per diverse ore in attesa. La stessa ha evidenziato la professionalità, la disponibilità e il costante impegno di medici, infermieri e operatori sanitari, ma anche la percezione di una struttura che, in alcuni momenti, fatica a gestire l’elevato afflusso di utenti – racconta -. Ulteriori segnalazioni riguardano il Servizio di Endoscopia Digestiva, dove mi è stato rappresentato che per alcune prestazioni le prenotazioni arriverebbero già fino al 2028, che gli esiti istologici verrebbero consegnati esclusivamente di persona, costringendo anche i pazienti residenti nei comuni della provincia a tornare in ospedale per il loro ritiro, e che la sala d’attesa, con appena undici posti a sedere, sarebbe priva di climatizzazione e di servizi igienici nelle immediate vicinanze, con evidenti disagi soprattutto per pazienti anziani o sottoposti a particolari preparazioni diagnostiche. Tengo a precisare che le segnalazioni ricevute non mettono in discussione la professionalità del personale sanitario. Al contrario, i cittadini mi hanno rappresentato medici, infermieri e operatori costantemente impegnati, spesso costretti a lavorare in condizioni di particolare pressione”.

Proprio per questo il consigliere FdI ritiene che il tema centrale sia quello dell’organizzazione. L’Azienda sanitaria e i responsabili delle singole unità operative sono chiamati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a garantire un’organizzazione dei servizi efficiente, capace di programmare l’attività, prevenire le criticità e individuare le soluzioni più idonee, trovando il giusto equilibrio tra le esigenze del personale medico, infermieristico e socio-sanitario, che deve poter operare nelle migliori condizioni possibili, e il diritto dei cittadini a ricevere un’assistenza efficiente, tempestiva e rispettosa della loro dignità.

“In questa occasione desidero anche richiamare l’attenzione su un altro aspetto. Il Consiglio comunale ha già approvato l’istituzione della Commissione speciale sull’Ospedale, ma la relativa deliberazione giace ancora negli uffici del Consiglio comunale – conclude Cavallaro -. Ritengo che tale Commissione possa rappresentare uno strumento prezioso di collaborazione istituzionale. Non nasce per alimentare polemiche o sovrapporsi alle competenze dell’ASP, ma per approfondire le criticità della sanità siracusana, ascoltare i vertici dell’Azienda, i responsabili delle unità operative, gli operatori sanitari, le associazioni e i cittadini, contribuendo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, all’individuazione di possibili soluzioni. La sanità è un patrimonio della nostra comunità. Per questo ritengo che le segnalazioni dei cittadini debbano essere ascoltate con attenzione, verificate con rigore e, quando fondate, trasformate in un’opportunità per migliorare l’organizzazione dei servizi e la qualità dell’assistenza. La Commissione speciale può rappresentare un ulteriore luogo di confronto costruttivo tra istituzioni, Azienda sanitaria e territorio, nell’interesse esclusivo dei cittadini siracusani”.