Siracusa prepara la gara del nuovo trasporto pubblico: 15 linee, pagamenti contactless e investimenti

Il Comune di Siracusa ha concluso la Relazione di Affidamento per il Trasporto Pubblico Locale (Tpl), documento tecnico che farà da base per la gara pubblica attesa nei prossimi mesi. Nelle circa 30 pagine del documento vengono definiti rete, costi, ricavi, flotta e standard qualitativi del futuro servizio urbano. Una fotografia che delinea le ambizioni di Palazzo Vermexio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.

La nuova rete sarà composta da 15 linee urbane, per una produzione complessiva di circa 1,1 milioni di chilometri l’anno. Nel report si fa riferimento anche alle corse con la maggiore presenza di passeggeri. Nel 2024, infatti, le linee più utilizzate sono state la 121–122 per Cassibile, con oltre 105 mila passeggeri, la 125 per Belvedere (85 mila) e la 101 con circa 73 mila utenti. I ricavi, al netto dell’Iva, si sono fermati a poco più di 702 mila euro, ma si pensa possano aumentare grazie al miglioramento del servizio e a politiche più incisive contro l’evasione tariffaria.

Dal punto di vista economico, il modello scelto è quello del net cost, che trasferisce al gestore il rischio commerciale sui ricavi. Questo significa che, una volta stabilito il corrispettivo fisso (il costo per il Comune), i ricavi generati dai biglietti vanno al Gestore, il quale si assume il rischio di mercato

Il costo operativo medio stimato dal Piano Economico-Finanziario è di 3,36 euro/km, molto al di sotto del parametro ministeriale di 4,95 euro/km. Il coverage ratio (rapporto tra ricavi e costi) parte da 0,21 il primo anno per poi stabilizzarsi tra 0,25 e 0,26, valori che confermano la forte dipendenza del sistema dai corrispettivi pubblici. Sono previsti incrementi dei ricavi del 6% nel primo anno e del 5% nel secondo anno.

Sul fronte dei mezzi, la stima è di 30 autobus complessivi, di cui almeno 25 operativi più scorte. La transizione verso l’elettrico sarà graduale: ai 5 bus elettrici già disponibili e in possesso del Comune di Siracusa si aggiungeranno 3 mezzi dal 2026 e altri 2 dal 2027, fino a coprire l’intera flotta comunale dal 1° gennaio 2028. Le infrastrutture di ricarica saranno realizzate dal Comune, mentre la manutenzione ordinaria spetterà al gestore.

Per la qualità del servizio vengono fissati standard molto rigidi: 95% di puntualità e 99% di affidabilità. Il mancato rispetto comporterà penali fino al 10% del corrispettivo annuo, con possibilità di riduzione del 50% in caso di raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators). Gli investimenti dichiarati dal gestore del servizio saranno verificati ogni anno e le eventuali inadempienze potranno generare procedure di recupero e rettifica economica.

La clausola sociale garantisce il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale non dirigenziale dal gestore uscente al nuovo affidatario, con obbligo di applicare il CCNL e il contratto aziendale/territoriale in vigore per almeno un anno. L’obiettivo dichiarato è aumentare l’efficienza riducendo la quota di personale non di guida attorno al 12% rispetto al personale viaggiante.

Un ruolo centrale avrà la tecnologia. Il gestore dovrà garantire il 100% di conformità sugli investimenti tecnologici, che comprendono sistemi di infomobilità e bigliettazione elettronica full contactless. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con forte prevalenza dell’aspetto tecnico (80 punti) rispetto all’offerta economica (20 punti).

Le tariffe sono già state fissate nel bando: 1,20 euro per il biglietto singolo (1,50 se acquistato a bordo), 30 euro per l’abbonamento mensile e 300 euro per quello annuale, con sconti e agevolazioni per studenti, anziani e categorie protette. L’adeguamento tariffario resterà comunque di competenza dell’amministrazione al termine di ogni periodo regolatorio.

Nello studio emergono però alcune criticità. La stima di costo operativo molto più bassa rispetto al parametro ministeriale solleva dubbi sulla sostenibilità del PEF, mentre il coverage ratio basso (circa il 21–26%) conferma la necessità di un’importante compartecipazione pubblica. Inoltre, il mix tra modello “net cost” e punteggio tecnico così elevato renderà decisiva la solidità industriale e finanziaria dei partecipanti, che dovranno dimostrare di poter reggere il rischio commerciale senza compromettere qualità e investimenti.

In sintesi, la Relazione di Affidamento disegna l’idea un trasporto pubblico più moderno, in buona parte elettrico e con un ottimo supporto tecnologico sia per quanto riguarda la localizzazione dei mezzi, sia per quanto riguarda i pagamenti, ma il vero banco di prova sarà la gara d’appalto: solo dopo aver ricevuto le offerte sapremo se Siracusa riuscirà a trasformare il progetto in un servizio urbano realmente efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini.