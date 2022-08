Siracusa, presentati i candidati di altre due liste a supporto di Cateno De Luca

Completata anche a Siracusa la presentazione dei candidati delle liste a supporto del progetto politico De Luca sindaco di Sicilia.

La scorsa settimana erano stati ufficializzati i candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”, ieri quelli di “Sicilia Vera” e di “Orgoglio Siculo”.

Si tratta di Enzo Nicastro, Salvatore Carcò, Delia Daniele, Giuseppe Infantino, MariaLuisa Garraffa, Salvatore Ventura, Salvatore Rapisarda e Katia Fisicara. Ieri, però, erano presenti solo in 4.

“Qui a Siracusa oltre alle tre liste ammiraglie, non è escluso che riusciremo a completare alcune liste di testimonianza. A Messina siamo riusciti a chiuderne cinque – ha spiegato De Luca -. Anche ad Enna saremo presenti con più di tre liste. Nel quadro politico attuale in cui regna il caos noi siamo gli unici che abbiamo presentato ai siciliani un candidato alla presidenza della Regione già dallo scorso ottobre, abbiamo illustrato i dieci punti programmatici del progetto di governo della Sicilia e vi abbiamo presentato gli uomini e le donne libere che sono candidati con noi. Continuiamo ad andare dritti per la nostra strada”.