Siracusa, presentato l’ottavo “Festival dell’educazione” e la XVI Marcia dei diritti. Il motto: “il futuro è già qui”

Si è tenuta questa mattina all’Urban Center di Siracusa la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del “Festival dell’educazione, sulle orme di Pino Pennisi” e della XVI “Marcia dei diritti dei bambini e degli adolescenti”. Ai saluti istituzionali è intervenuto l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Marco Zappulla, mentre la presentazione del progetto è stata curata da Rossana Geraci, responsabile di Città Educativa.

Il Festival si svolgerà dal 16 al 24 novembre e prevede un calendario diffuso di presentazioni di libri, spettacoli teatrali, laboratori, incontri e momenti di confronto rivolti non solo a bambini e ragazzi, ma a tutta la comunità educante. Il momento centrale sarà la XVI Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in programma il 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dell’Unicef. Quest’anno saranno in prima linea anche gli studenti degli istituti superiori, protagonisti e promotori dei diritti dei bambini all’interno del “villaggio dei diritti”.

Durante la conferenza, scuole, associazioni e realtà educative hanno affisso le proprie locandine su un grande pannello, trasformato in un vero e proprio mosaico collettivo: una mappa visiva utile ai giornalisti e alla città per cogliere a colpo d’occhio la ricchezza delle iniziative in programma.

L’assessore Marco Zappulla ha sottolineato come Siracusa “città educativa” rappresenti un punto qualificante anche per l’attuale amministrazione: “Affrontiamo un tema importante: il diritto all’ascolto dei nostri bambini. Troppo spesso si parla di bambini, ma non si parla con i bambini. Il futuro è già qui, perché quello che costruiamo oggi determinerà il domani”.

Zappulla ha ricordato come, accanto al momento culturale e partecipativo del Festival, vi siano anche scelte amministrative concrete sul fronte dei servizi all’infanzia: oltre 500 bambini già accolti negli asili nido comunali; quattro nuovi asili nido in fase di realizzazione, con l’obiettivo di superare i 700 posti disponibili; il potenziamento degli orari pomeridiani e l’attivazione di campus e spazi gioco, anche nel mese di agosto, per sostenere le famiglie e garantire continuità educativa. “Educare – ha aggiunto – non è solo responsabilità dell’amministrazione, ma una responsabilità collettiva: i grandi cambiamenti si realizzano solo se li costruiamo tutti insieme”.

La responsabile di Città Educativa, Rossana Geraci, ha ricordato che il Festival è frutto di un lavoro condiviso con 76 associazioni e realtà del territorio: “Non è un cartellone calato dall’alto, ma un percorso costruito insieme: associazioni, enti, scuole, università, musei, biblioteche, cittadini. Una città che educa è una città a 360 gradi: non sono solo le aule scolastiche, ma anche strade, piazze e spazi culturali a diventare luoghi educativi”.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Carmen Castelluccio, ex consigliere comunale e moglie del compianto Pino Pennisi, a cui il Festival è idealmente dedicato. Il suo contributo ha richiamato la visione educativa e l’impegno civile che hanno ispirato le prime edizioni del Festival. Un momento particolare è stato riservato al riconoscimento dei volontari del Servizio Civile Universale, che hanno garantito il supporto amministrativo e organizzativo al Festival, diventandone parte attiva e non solo “dietro le quinte”.

La conferenza si è chiusa con un invito alla cittadinanza – famiglie, scuole, insegnanti, educatori, associazioni e singoli cittadini – a prendere parte agli eventi in programma tra il 16 e il 24 novembre. A fare da filo conduttore, il motto scelto per questa edizione: “Il futuro è già qui”, perché una città educativa non si immagina solo per domani, ma si costruisce, concretamente, giorno per giorno.

Il Festival è una rassegna culturale ed educativa che coinvolge scuole di ogni ordine e grado, associazioni, istituzioni e cittadini in una settimana di eventi dedicati a infanzia, adolescenza, alla partecipazione all’inclusione e diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Ogni anno viene scelto un tema centrale: nel 2024 era “Costruttori di pace”, mentre nel 2025 il focus sarà su diritto all’ascolto e diritto alla pace.

Il Festival dell’Educazione 2025 mette al centro un binomio inscindibile: il diritto all’ascolto e il diritto alla pace. Ascoltare significa riconoscere la dignità e la voce di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, accogliere i loro sogni, le loro paure e le loro speranze. La pace nasce dall’ascolto reciproco, dalla capacità di dare spazio alle parole e ai silenzi delle nuove generazioni.

Quest’anno il Festival raccoglie anche le voci dei bambini e delle bambine di Gaza, simbolo universale di un’infanzia che chiede di essere ascoltata e di vivere in pace. La loro testimonianza ci ricorda che ogni diritto negato, ogni voce soffocata, è una ferita alla comunità globale. Attraverso laboratori, incontri e la Marcia dei Diritti, ragazzi e ragazze di Siracusa cammineranno accanto alle voci dei loro coetanei nel mondo, per affermare che: senza ascolto non c’è pace; senza pace non c’è futuro; i diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono il fondamento di una società giusta e inclusiva.

Gli eventi si svolgeranno all’Urban Center e in scuole, piazze, musei, università e sedi culturali. Momento clou è la 16esima edizione della Marcia dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Si terrà il 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con partenza alle 9,30 dai Villini di corso Umberto I. Dopo la marcia, al Foro Vittorio Emanuele II (Marina), sarà inaugurato il Villaggio dei Diritti, con postazioni tematiche curate da studenti e studentesse degli istituti superiori insieme alle associazioni, enti del terzo settore e realtà territoriali. Nel Villaggio dei Diritti anche le associazioni avranno le loro postazioni, per esserci, raccontarsi e dare il loro contributo alla costruzione di una comunità più giusta e inclusiva.

Tra l’impegno di tutte le realtà coinvolte, una menzione va ai volontari e alle volontarie della Croce Rossa Italiana giovanile di Siracusa, che anche quest’anno garantiranno il coordinamento della Marcia dei Diritti insieme ad Astrea e Animamente, assicurando ordine, sicurezza e supporto logistico. Accanto a loro, torna anche la raccolta del Banco Alimentare, un gesto concreto di solidarietà che unisce la comunità e rafforza il senso di responsabilità collettiva.