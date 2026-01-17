Siracusa, presenza femminile in Giunte siciliane. Brigata Rosa: “La Regione intervenga”

La Brigata Rosa, associazione femminile di Siracusa, esprime profonda preoccupazione per il ritardo nell’approvazione della norma che prevede il 40% di presenze femminili nelle Giunte comunali in Sicilia.
La Regione Siciliana è l’ultima regione in Italia a non aver ancora adottato questa importante misura per la parità di genere.
La Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana ha già approvato all’unanimità l’emendamento, ma è necessario che l’Assemblea Regionale Siciliana approvi definitivamente la norma.
In questo delicato momento molto aiuterebbe la condivisione a sostegno della proposta di legge da parte di donne che ricoprono ruoli pubblici e istituzionali.
La Brigata Rosa si unisce alla battaglia fino ad oggi condotta e invita tutti i cittadini e le organizzazioni che si battono per la parità di genere a sostenere questa iniziativa.
Chiede:
– All’Assemblea Regionale Siciliana di approvare definitivamente la norma
– Ai politici di mettere da parte le divisioni e di lavorare per il bene comune
– Ai cittadini di unirsi a noi per chiedere più donne nelle istituzioni”
