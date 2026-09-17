Siracusa, presidio davanti ex Casa del Pellegrino: PCI chiede intervento della Prefettura

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Il Partito Comunista Italiano di Siracusa annuncia un presidio ad oltranza davanti l’ex Casa del Pellegrino, a partire da venerdì 18 settembre alle ore 18, per protestare contro quella che definisce “la gravissima situazione” di tre strutture pubbliche cittadine. La mobilitazione, come reso noto dal segretario Vittorio Marco Gambuzza, proseguirà fino a domenica alle 20 e si svolgerà nei pressi della struttura, sul lato del Santuario della Madonnina.

Le strutture al centro della protesta sono l’ex Casa del Pellegrino, l’ex Casa di Riposo Madonna delle Grazie e il centro sportivo e di aggregazione di via Lazio, intitolato a Giorgio di Bari.

Il PCI ha inviato una comunicazione alla Prefettura di Siracusa, indirizzata all’attenzione del Prefetto, Sua Eccellenza dott.ssa Chiara Armenia, chiedendo un intervento prefettizio e la convocazione di un tavolo permanente. L’obiettivo, si legge nella nota, è garantire “sicurezza, igiene, tutela del patrimonio pubblico, aiuto a chi necessita di alloggio” e la messa a disposizione, per i giovani di tutte le periferie della città, di spazi sportivi adeguati.