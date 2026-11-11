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Siracusa, presunti allarmi bomba nelle scuole. La Questura “al momento nessun riscontro”

di Giulio Perotti ·
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Siracusa, presunti allarmi bomba nelle scuole. La Questura "al momento nessun riscontro"
Siracusa, presunti allarmi bomba nelle scuole. La Questura "al momento nessun riscontro"
Siracusa, presunti allarmi bomba nelle scuole. La Questura "al momento nessun riscontro"
Questura al Paolo Orsi

Presunti allarmi bomba in diverse scuole di Siracusa e provincia. A lanciare l’allarme, questa mattina, alcune e-mail arrivate alle segreterie di diversi istituti scolastici del capoluogo e del territorio provinciale.

La Questura di Siracusa, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, invita a mantenere la calma e chiarisce che, al momento, la segnalazione appare “priva di ogni fondamento e riscontro oggettivo”.

In via precauzionale, alcuni dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione degli edifici. Nel frattempo, Polizia di Stato e Carabinieri hanno avviato accurati sopralluoghi presso alcuni istituti: le verifiche effettuate finora non hanno fatto emergere anomalie né situazioni sospette.

La Questura invita quindi a seguire le indicazioni dei dirigenti scolastici, già sensibilizzati a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in presenza di qualsiasi circostanza meritevole di attenzione. «La prudenza non è mai troppa», sottolinea la Polizia, precisando tuttavia che, allo stato attuale, non risulta alcuna situazione concreta di pericolo.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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