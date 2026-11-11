Siracusa, presunti allarmi bomba nelle scuole. La Questura “al momento nessun riscontro”

Cronaca · Polizia di Stato

Presunti allarmi bomba in diverse scuole di Siracusa e provincia. A lanciare l’allarme, questa mattina, alcune e-mail arrivate alle segreterie di diversi istituti scolastici del capoluogo e del territorio provinciale.

La Questura di Siracusa, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, invita a mantenere la calma e chiarisce che, al momento, la segnalazione appare “priva di ogni fondamento e riscontro oggettivo”.

In via precauzionale, alcuni dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione degli edifici. Nel frattempo, Polizia di Stato e Carabinieri hanno avviato accurati sopralluoghi presso alcuni istituti: le verifiche effettuate finora non hanno fatto emergere anomalie né situazioni sospette.

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La Questura invita quindi a seguire le indicazioni dei dirigenti scolastici, già sensibilizzati a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in presenza di qualsiasi circostanza meritevole di attenzione. «La prudenza non è mai troppa», sottolinea la Polizia, precisando tuttavia che, allo stato attuale, non risulta alcuna situazione concreta di pericolo.