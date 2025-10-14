Siracusa, prevista pioggia: diramata allerta meteo gialla

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’avviso di allerta meteo Gialla, valido fino alle 24 di domani.
Il bollettino segnala condizioni meteo avverse con possibili precipitazioni a carattere temporalesco, venti forti e locali criticità idrogeologiche. Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni