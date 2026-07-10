Il Teatro dei Pupi di Siracusa conquista Roma. Tosca con i Pupi: prima mondiale nella Capitale

In studio con il Maestro Puparo Alfredo Mauceri e Antonino Maletta direttore artistico

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Siracusa Pride 2026: cambio location Star Show finale e del DJ Set

L’evento sarà a ingresso libero e rappresenterà il gran finale della giornata del Pride

L’evento sarà a ingresso libero e rappresenterà il gran finale della giornata del Pride

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Il Comitato Organizzatore del Siracusa Pride comunica un aggiornamento relativo all’evento conclusivo della manifestazione.

Al termine del corteo di sabato 18 luglio, la festa continua con lo Star Show e il DJ set per ballare e celebrare insieme. L’appuntamento è alle 22 al Klubb Emerald, in Strada Carancino 76-78, Belvedere.

L’evento sarà a ingresso libero e rappresenterà il gran finale della giornata del Pride: una serata di musica, spettacolo e divertimento per celebrare insieme i valori dell’inclusione, della libertà, dell’uguaglianza e dell’orgoglio.


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