Siracusa Pride 2026: cambio location Star Show finale e del DJ Set

Il Comitato Organizzatore del Siracusa Pride comunica un aggiornamento relativo all’evento conclusivo della manifestazione.

Al termine del corteo di sabato 18 luglio, la festa continua con lo Star Show e il DJ set per ballare e celebrare insieme. L’appuntamento è alle 22 al Klubb Emerald, in Strada Carancino 76-78, Belvedere.

L’evento sarà a ingresso libero e rappresenterà il gran finale della giornata del Pride: una serata di musica, spettacolo e divertimento per celebrare insieme i valori dell’inclusione, della libertà, dell’uguaglianza e dell’orgoglio.