Siracusa Pride 2026, c’è la data: appuntamento sabato 18 luglio

Siracusa si prepara a tornare a colorarsi di orgoglio, diritti e partecipazione. Il Comitato del Siracusa Pride annuncia ufficialmente la data dell’edizione 2026: sabato 18 luglio 2026.

Una giornata che si preannuncia, ancora una volta, come un momento centrale di visibilità, rivendicazione e celebrazione della comunità LGBTQIA+ e di tutte le persone che credono in una società più giusta, inclusiva e libera da ogni discriminazione.

Al momento restano ancora riservati il nome della madrina, il percorso della parata e il calendario degli eventi collaterali che accompagneranno il Pride. Il Comitato fa sapere che tutti i dettagli verranno svelati nei prossimi mesi, attraverso la stampa e i canali ufficiali della manifestazione.

Il Siracusa Pride 2026 sarà non solo una parata, ma uno spazio politico e culturale aperto alla città, capace di intrecciare lotte, identità, cultura e partecipazione collettiva.

Il comitato del Siracusa Pride 2026 è composto da: Agedo Siracusa, Arci Siracusa, Arcigay Siracusa, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Bon’t Worry, Cannabis Cura Socia Club Asp Sicilia, Centro antiviolenza Ipazia, CGIL Siracusa, Cinedrome, Cantieri associati culturali, Comitato Attivisti Siracusani, E-Ludolab, G.T.O. Gruppo Teatro Onda, Giosef Siracusa, REA – Rete Empowerment Attiva, Stonewall GLBT Siracusa, UdS unione degli studenti Siracusa e UIL Siracusa.