Siracusa Pride 2026 entra nel vivo: un mese di eventi verso il corteo del 18 luglio

Siracusa è entrata nel vivo del Pride 2026, un percorso di incontri, cultura, spettacolo e partecipazione che accompagnerà la città fino al grande corteo del 18 luglio. Dopo il successo dei primi appuntamenti, tra cui “Queer Cinema for Palestine” e la Human Library, il calendario prosegue con una ricca programmazione di eventi dedicati ai diritti, alla cultura, all’arte e alla socialità, coinvolgendo non solo Siracusa, ma anche Noto e Pachino.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 4 luglio al Biblios Cafè, con “10 anni di unioni civili”, un incontro che ripercorrerà il cammino compiuto in Italia verso il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso, offrendo al tempo stesso uno spazio di riflessione sulle sfide ancora aperte. Il giorno successivo, sabato 5 luglio, sempre al Biblios Cafè, si terrà “Il peso delle parole”, un momento di confronto dedicato al valore del linguaggio e al suo ruolo nella costruzione di una società più rispettosa, inclusiva e consapevole.

Il 10 luglio il Siracusa Pride ospiterà la scrittrice e poetessa Giovanna Cristina Vivinetto, protagonista del talk “Visibile. Diario di identità”, in programma al Barcollo alle ore 19.00. L’incontro sarà seguito dal Freedom Party, primo grande appuntamento di festa del calendario Pride, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

L’11 luglio spazio alla musica con il Party Pride, che vedrà esibirsi dal vivo la BandaBertè a partire dalle ore 21.00. La serata proseguirà con un DJ Set al Madness, trasformando il centro storico in un luogo di incontro, condivisione e celebrazione.

Il 12 luglio il Pride si sposterà sul litorale con l’AperiPride presso lo Shukran Club di Lido di Noto, un appuntamento all’insegna della convivialità e della partecipazione. Il 16 luglio, invece, il programma farà tappa a Pachino, dove il Baronetto ospiterà la proiezione del film “Gocce d’acqua su pietre roventi”, offrendo un nuovo momento di approfondimento culturale sui temi dell’identità e delle relazioni.

La vigilia della manifestazione, 17 luglio, sarà celebrata a Noto con il Pride’s Eve, una serata speciale animata da uno spettacolo Drag Show presso il Secret, pensata per accompagnare il pubblico verso il momento più atteso dell’intera manifestazione.

Il culmine del Siracusa Pride 2026 sarà sabato 18 luglio, quando migliaia di persone sono attese per il tradizionale corteo che attraverserà le vie della città. Il raduno è previsto alle 18.30 in Piazza Euripide, da cui prenderà il via una grande manifestazione di orgoglio, visibilità e rivendicazione dei diritti, aperta a tutta la cittadinanza.

Al termine della parata, alle 21.30, l’Arena Maniace ospiterà lo Star Show, il grande spettacolo conclusivo della manifestazione, mentre dalle 00.30 il Garden House accoglierà il Night Pride Official, la festa ufficiale del Siracusa Pride 2026.

Cresce intanto l’attesa per conoscere il cast dell’edizione 2026. Resta infatti ancora blindato il nome della madrina del Siracusa Pride, così come quello degli ospiti che saliranno sul palco dello Star Show. Una scelta mantenuta nel massimo riserbo dal direttore artistico Diego Di Flora, che svelerà i protagonisti della manifestazione nei prossimi giorni.

Il Siracusa Pride si conferma così molto più di una parata: un percorso condiviso che, attraverso cultura, confronto, spettacolo e partecipazione, coinvolge l’intero territorio nella promozione dei diritti, dell’inclusione e del rispetto delle differenze.