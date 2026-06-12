Siracusa Pride 2026, un laboratorio per decostruire stereotipi e pregiudizi: protagonisti i giovani

Un’occasione di confronto per interrogarsi sui modelli culturali che influenzano la vita quotidiana, le relazioni e la percezione di sé. Si intitola “Giovani alla ricerca di risposte” il laboratorio interattivo promosso nell’ambito del programma culturale del Siracusa Pride 2026, pensato per offrire alle nuove generazioni uno spazio di dialogo e riflessione sui temi dell’identità, dell’affettività e del rispetto delle differenze.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle 18 nella sede di Echo, in corso Timoleonte 94-96 a Siracusa.

A guidare il laboratorio sarà Veronica Torneo, psicologa e psicoterapeuta, che accompagnerà i partecipanti in un percorso partecipativo finalizzato a riconoscere e mettere in discussione stereotipi, pregiudizi e condizionamenti culturali spesso radicati nella società e nelle relazioni interpersonali.

Attraverso attività di role play, brainstorming, proiezioni video e lavori di gruppo, ragazze e ragazzi saranno coinvolti in momenti di confronto diretto, con l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza critica e strumenti utili per interpretare la complessità del presente.

Tra i temi al centro dell’incontro figurano la violenza di genere e le dinamiche di potere, i ruoli sociali e gli stereotipi legati al genere, i modelli maschili e femminili contemporanei, le relazioni sane e l’educazione affettiva, l’ascolto empatico e la comunicazione efficace.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali del Siracusa Pride 2026 e punta a promuovere tra i più giovani una cultura del rispetto, dell’inclusione e della partecipazione attiva, valorizzando il confronto come strumento di crescita personale e collettiva.

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