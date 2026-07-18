Siracusa Pride. Heather Parisi in città: “identità di genere non legata alla biologia”

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Video · Oggi corteo e festa

È tutto pronto per il Siracusa Pride 2026. L’appuntamento è per oggi, con il raduno fissato alle 18:30 in piazza Euripide, da dove partirà il corteo che attraverserà le vie della città per celebrare i valori dell’inclusione, dei diritti e del rispetto delle differenze.

Ad accendere ulteriormente l’attesa è stato l’arrivo a Siracusa di Heather Parisi, ospite della serata conclusiva, che ha condiviso sui propri canali social un video realizzato appena arrivata in città.

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Nel filmato, l’artista ha voluto lanciare un messaggio sul tema dell’identità di genere, affermando: “È tempo di fare chiarezza: l’identità di genere non è legata alla biologia“. Un intervento che si inserisce nel dibattito pubblico sui diritti e sull’autodeterminazione delle persone LGBTQIA+.

Il Comitato Siracusa Pride invita cittadini, associazioni e partecipanti a ritrovarsi alle 18:30 in piazza Euripide, pronti a colorare d’arcobaleno le strade del centro storico in una manifestazione che, come ogni anno, vuole essere un momento di partecipazione, visibilità e rivendicazione.

La giornata proseguirà anche in serata. A partire dalle 22, il Klubb Emerald ospiterà il party ufficiale del Siracusa Pride con ingresso gratuito. Sul palco saliranno Heather Parisi, eroCaddeo, Viscardi e Giulia Molino, protagonisti di uno spettacolo che accompagnerà il pubblico fino al dj set finale, pensato per concludere la manifestazione in un clima di festa e condivisione.