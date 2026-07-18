Siracusa Pride. Heather Parisi in città: “identità di genere non legata alla biologia”

È tutto pronto per il Siracusa Pride 2026. L’appuntamento è per oggi, con il raduno fissato alle 18:30 in piazza Euripide, da dove partirà il corteo che attraverserà le vie della città per celebrare i valori dell’inclusione, dei diritti e del rispetto delle differenze.
Ad accendere ulteriormente l’attesa è stato l’arrivo a Siracusa di Heather Parisi, ospite della serata conclusiva, che ha condiviso sui propri canali social un video realizzato appena arrivata in città.
Nel filmato, l’artista ha voluto lanciare un messaggio sul tema dell’identità di genere, affermando: “È tempo di fare chiarezza: l’identità di genere non è legata alla biologia“. Un intervento che si inserisce nel dibattito pubblico sui diritti e sull’autodeterminazione delle persone LGBTQIA+.
Il Comitato Siracusa Pride invita cittadini, associazioni e partecipanti a ritrovarsi alle 18:30 in piazza Euripide, pronti a colorare d’arcobaleno le strade del centro storico in una manifestazione che, come ogni anno, vuole essere un momento di partecipazione, visibilità e rivendicazione.
La giornata proseguirà anche in serata. A partire dalle 22, il Klubb Emerald ospiterà il party ufficiale del Siracusa Pride con ingresso gratuito. Sul palco saliranno Heather Parisi, eroCaddeo, Viscardi e Giulia Molino, protagonisti di uno spettacolo che accompagnerà il pubblico fino al dj set finale, pensato per concludere la manifestazione in un clima di festa e condivisione.