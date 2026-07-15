Siracusa Pride, la Cgil esce dal comitato

Attualità · CGIL di Siracusa

A seguito di una deliberazione assunta dai propri organismi dirigenti, la CGIL di Siracusa comunica la propria uscita dal Comitato Siracusa Pride.

La determinazione è maturata al termine di un approfondito confronto interno sulle modalità con cui è stato definito il percorso di individuazione del testimonial dell’edizione 2026 e sugli esiti di tale percorso, che la CGIL di Siracusa non ritiene coerenti con alcune delle proprie valutazioni.

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Si tratta di una posizione assunta nell’esercizio dell’autonomia politico-sindacale della Confederazione, che non intende esprimere giudizi nei confronti delle persone coinvolte né mettere in discussione il diritto degli altri soggetti di compiere autonome determinazioni.

La CGIL riconosce nel Pride un importante momento di rivendicazione, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione. Coerentemente con la propria storia, continuerà a promuovere l’uguaglianza, l’autodeterminazione delle persone LGBTQIA+ e il rispetto della dignità di ogni persona.

L’uscita dal Comitato Organizzatore riguarda esclusivamente l’edizione 2026 del Siracusa Pride e non mette in discussione l’impegno della Confederazione nella tutela dei diritti civili e delle pari opportunità.