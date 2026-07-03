Siracusa Pride, Stonewall e Agedo contestano la scelta di Heather Parisi: “Posizioni incompatibili con i valori della manifestazione”

Le associazioni Stonewall e Agedo di Siracusa esprimono ferma contrarietà e si dissociano dalla scelta di coinvolgere Heather Parisi come testimonial, madrina o artista nell’ambito del Siracusa Pride.

“Decisione assunta da parte del comitato organizzatore senza che la nostre associazioni ne fossero formalmente e preventivamente informate. – si legge in una nota a firma di Stonewall GLBT Siracusa e Agedo SR – Precisiamo che nei canali del Siracusa Pride non è stata comunicata tale decisione, che abbiamo appreso dalle dichiarazioni alla stampa da parte del direttore artistico.

Alla luce di quanto riportato da diversi articoli, dichiarazioni e contenuti pubblici, Heather Parisi ha espresso posizioni che le associazioni Stonewall e Agedo ritiengono transfobiche e transescludenti. In particolare, affermazioni come: “Se hai un pene non diventi automaticamente donna perché lo hai deciso tu”, riportate nel dibattito pubblico da testate giornalistiche.

Tali posizioni, insieme ad altre che includono il sostegno a Donald Trump, risultano per noi incompatibili con i valori fondanti di un Pride. Il Pride, infatti, non può essere ridotto a una semplice rassegna artistica, ma deve restare uno spazio politico e culturale transfemminista, inclusivo e centrato sulla tutela delle persone LGBTQIA+ e in particolare delle persone trans. Soprattutto in un momento storico in cui la comunità trans è sotto attacco dalle destre di tutto il mondo.

Riteniamo inoltre importante sottolineare che il valore artistico della carriera di Heather Parisi non è oggetto di discussione: riconosciamo il suo percorso come showgirl, ballerina e cantante di grande rilievo. Tuttavia, tale riconoscimento non può prescindere dalla coerenza con i principi politici e sociali che una manifestazione come il Pride rappresenta.

Ribadiamo: il pride è lotta politica, non è un contenitore dove qualsiasi voce può trovare spazio.

Men che mai voci trans-escludenti.

Per queste ragioni, Stonewall e Agedo chiedeno formalmente che la decisione venga rivista e si riservano di valutare la propria permanenza all’interno del comitato organizzatore qualora tale scelta non venga revocata.

Qualora emergesse che Heather Parisi abbia nel frattempo rivisto, chiarito o modificato pubblicamente le posizioni sopra richiamate, le Associazione Stonewall GLBT+ Siracusa e Agedo Siracusa si dichiarano fin da ora disponibili a prenderne atto e a riconsiderare il proprio giudizio con lo stesso spirito di responsabilità con cui oggi esprime le proprie preoccupazioni”