Siracusa, “prigionieri in casa a causa di spazzatura e topi”: l’allarme di un lettore

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Buongiorno, per l’ennesima volta mi trovo a dover segnalare il degrado, la sporcizia e soprattutto i topi che ci sono in via Giuseppe Toscano e zone limitrofe a causa della spazzatura lasciata per strada dai soliti zozzoni. Per l’ennesima volta chiediamo la rimozione dell’immondizia e una disinfestazione urgente, perché siamo prigionieri nelle nostre case non potendo aprire i balconi per i motivi sopra elencati. Sperando al più presto che qualcosa succeda, vi ringrazio per l’attenzione”.