Siracusa, prima assemblea del Comitato costituente di Futuro Nazionale

Si è riunita lo scorso 24 maggio 2026, presso un locale di Siracusa, la prima assemblea del Comitato Costituente Siracusa 227, coordinata dal referente Giuseppe Giganti.

All’incontro hanno preso parte Salvatore Stefio, Marco Tanasi e Dridi Forese, responsabili dei comitati di Catania, che hanno coordinato i lavori in preparazione dell’assemblea nazionale di Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 giugno.

Nel corso dell’assemblea, il comitato ha affrontato diversi temi e iniziative da sviluppare sul territorio siracusano, tra cui remigrazione, difesa dei confini, legittima difesa e pacchetto sicurezza, con l’obiettivo di avviare attività di confronto e divulgazione sui temi ritenuti prioritari.

In vista dell’appuntamento nazionale, il Comitato Siracusa 227 ha inoltre deliberato di proporre quale delegato il dottor Marco Tanasi, che rappresenterà i tesserati del territorio aretuseo all’assemblea di Roma.

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai tesserati e simpatizzanti della provincia di Siracusa, anche i referenti provenienti dai territori di Messina, Piazza Armerina, Bagheria, Cefalù, Barrafranca, Paternò, Augusta, Francofonte e Floridia, a testimonianza della crescente partecipazione e del radicamento del movimento sul territorio siciliano.