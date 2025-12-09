Siracusa, Prima commissione infuocata: maggioranza e opposizioni divise sulla proposta che unisce DUP e Bilancio di previsione

Mattinata tesa in Prima Commissione consiliare a Siracusa, dove la discussione sulla proposta n. 69 — che accorpa in un unico provvedimento l’aggiornamento del DUP 2026/2028 e il Bilancio di previsione 2026 — ha provocato un duro confronto tra maggioranza e opposizioni, fino all’abbandono dei lavori da parte di alcuni consiglieri. Il presidente della I Commissione, Luigi Cavarra, ha denunciato “attacchi gratuiti” da parte di due consiglieri di minoranza, Angelo Greco del Pd e Paolo Romano di FdI, che lo avrebbero accusato di “arroganza, irregolarità e forzature”. Cavarra sostiene di avere semplicemente applicato il regolamento, mettendo ai voti la proposta dopo aver constatato l’assenza di interventi da parte dei commissari.

Cavarra ha inoltre chiarito che la proposta 69, che unisce DUP e Bilancio, sarebbe ammissibile anche come documento unico. A confermarlo, dice il presidente di Commissione, è stato lo stesso Segretario generale del Comune di Siracusa, Danila Costa, contattata in diretta durante la seduta.

La richiesta delle opposizioni di rinviare la discussione per scorporare i due documenti è stata messa ai voti e respinta dalla maggioranza, che ha deciso di procedere. Cavarra ha infine ricordato che la proposta era stata inviata ai consiglieri già il 4 dicembre, sottolineando che “nessuno ha avanzato osservazioni fino al momento del voto”.

“La Commissione deve decidere — conclude — non limitarsi a un dibattito inconcludente. Le accuse mosse sono solo rumore di fondo“.

Diametralmente opposta è invece la posizione dei consiglieri di minoranza, che parlano di una grave forzatura. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Paolo Romano, definisce quanto accaduto “un atto antidemocratico senza precedenti”. Contesta la scelta della maggioranza di votare insieme DUP e Bilancio, senza alcuna illustrazione tecnica e senza la presenza degli assessori o dei dirigenti competenti. Secondo Romano, ciò avrebbe impedito ai consiglieri, in particolare quelli di opposizione, di esercitare pienamente il proprio ruolo di valutazione e controllo. Per manifestare il proprio dissenso, Romano ha abbandonato i lavori.

“Il Consiglio non può essere ridotto a un passacarte — afferma duramente -. Continueremo a vigilare contro ogni violazione del confronto democratico“.

Di “comportamento prevaricante” parla invece l’altro consigliere di opposizione Angelo Greco (PD), secondo cui la seduta sarebbe stata gestita “in modo irresponsabile e contrario alla trasparenza”. Greco riferisce che le opposizioni avevano chiesto di discutere il Bilancio con il supporto tecnico di dirigenti e assessori, richiesta che sarebbe stata ignorata.

“La maggioranza — afferma il consigliere Pd — ha scelto di non aprire alcuna discussione e di votare immediatamente. Un comportamento prevaricante che priva la città della trasparenza che merita“. Motivo per cui, anche Greco ha lasciato l’aula in segno di protesta.

Alla fine, terminata la bagarre in commissione, e incassato il nulla osta del Segretario generale, il presidente Cavarra ha messo la proposta ai voti. Proposta approvata dalla commissione con sei voti favorevoli e due contrari.