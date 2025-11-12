Siracusa, prima festa del tesseramento della Filcams: appuntamento venerdì 14

Si terrà nella sede della Cgil di Siracusa in viale S. Panagia, la prima festa del tesseramento della Filcams Cgil provinciale, la categoria dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi, del commercio e del terziario.

Un pomeriggio ricco di attività programmate che cominceranno dalle 17, con le letture teatrali a cura di Lorenzo Falletti, con le attività laboratoriali di disegno per bambini e famiglie a cura di Agnese Milazzo di Giallo Limone creativity shop, uno spazio espositivo a cura dell’arci esedra di sortino da sempre impegnata nel territorio in favore di un miglioramento del tessuto sociale, Musica con il live di “Anima mediterranea”, storico gruppo aretuseo guidato da Pietro Romano.

Molti gli argomenti che saranno al centro del dibattito e che coinvolgeranno le lavoratrici e i lavoratori rappresentati dalla filcams e che vedrà come ospiti Alfio Mannino, seg. gen. Cgil Sicilia; Elisa Camellini, seg. gen. Filcams Cgil Sicilia; Franco Nardi, seg. gen. Cgil Siracusa; Giuseppe Scifo , resp. Dipartimento nazionale Cgil Politiche dell’immigrazione e della cooperazione sindacale tra i paesi del mediterraneo; Simona Cascio, Arci Siracusa.

“È un modo per ringraziare chi sceglie la Filcams Cgil tutti i giorni. Una giornata a loro dedicata per ritrovarci sotto i valori della nostra organizzazione e per favorire uno spazio di convivialità, un modo per stare INSIEME. Sono tantissime le persone che quotidianamente ci conferiscono mandato e la crescita della categoria nei settori della grande distribuzione organizzata, nelle farmacie e negli appalti dei siti culturali sono gli esempi recentemente lampanti del nostro lavoro volto alla rivendicazione e alla rappresentanza delle istanze mosse dalle lavoratrici e dai lavoratori.” Queste le parole di presentazione dell’evento di Alessandro Vasquez, seg. gen. Filcams Cgil Siracusa.