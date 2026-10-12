Siracusa prima in Sicilia per denunce: ottava in Italia per pornografia minorile

Attualità · criminalità

Siracusa è chiamata a fare i conti con un problema che riguarda la sicurezza, la legalità e la qualità della vita dei cittadini. “Secondo i dati dell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore – dichiara il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello – il territorio aretuseo ha registrato 3.907 reati denunciati ogni 100mila abitanti, risultando il primo in Sicilia per questo indicatore, secondo la classifica presa in esame.”



“Ma è soprattutto l’analisi delle singole tipologie di reato a destare preoccupazione. Siracusa, una volta definita “la provincia babba” – prosegue Salvo Sorbello – risulterebbe infatti all’ottavo posto in Italia per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, al nono per omicidi volontari, al decimo per minacce, al dodicesimo per usura, al tredicesimo per associazione di tipo mafioso, al sedicesimo per estorsioni e al ventesimo per reati legati agli stupefacenti.Numeri che delineano un quadro articolato e impongono una riflessione che non può fermarsi alla posizione occupata nella graduatoria generale. Dietro ogni dato ci sono fenomeni diversi, ciascuno con le proprie vittime, le proprie dinamiche e le proprie conseguenze sulla vita della comunità. Non si tratta infatti soltanto ordine pubblico ma di difesa della dignità delle persone: particolarmente delicata è la posizione relativa allo sfruttamento della prostituzione e alla pornografia minorile. Si tratta di reati che colpiscono la dignità delle persone e, nei casi che coinvolgono minori, soggetti particolarmente vulnerabili. La loro prevenzione richiede competenze investigative, collaborazione istituzionale, protezione delle vittime e attenzione educativa. Magistratura e Forze dell’Ordine, oltre al volontariato, vanno affiancate nei loro lodevoli sforzi da tutta la società civile. “

“Il piazzamento relativo agli omicidi volontari richiama invece la necessità di comprendere le dinamiche della violenza e di rafforzare gli strumenti di prevenzione. Le minacce, l’usura e le estorsioni chiamano in causa anche la libertà individuale ed economica, la tutela degli imprenditori e dei commercianti e la possibilità di denunciare senza paura di ritorsioni.Ancora più delicato è il dato relativo all’associazione di tipo mafioso. Il contrasto alle organizzazioni criminali non può essere considerato un compito esclusivo delle forze dell’ordine: richiede istituzioni credibili, amministrazioni trasparenti, un’economia sana e una società civile capace di isolare ogni forma di intimidazione e condizionamento.Anche i reati legati agli stupefacenti impongono un approccio che affianchi la repressione dello spaccio alla prevenzione, al sostegno delle famiglie e ai percorsi di recupero delle persone coinvolte nelle dipendenze.Di fronte a questo quadro – afferma Sorbello – non servono né allarmismi né sottovalutazioni. Servono dati aggiornati, analisi puntuali e interventi verificabili.”

“Tutte le istituzioni locali devono quindi collaborare con Prefettura, forze dell’ordine, magistratura, scuole, servizi sociali e associazioni, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze. Occorre comprendere quali siano i fenomeni più diffusi, in quali aree si concentrino e quali strumenti possano contribuire a prevenirli. – ancora Sorbello – La sicurezza passa certamente attraverso controlli efficaci e un’attività investigativa adeguata, ma anche attraverso la cura dei quartieri, il contrasto al disagio sociale, alla dispersione scolastica, le opportunità formative e lavorative per i giovani e la promozione di una cultura della legalità.È importante, inoltre, che i cittadini siano incoraggiati a denunciare e messi nelle condizioni di farlo con fiducia. Il numero delle denunce, infatti, non coincide necessariamente con quello di tutti i reati commessi: incidono anche la propensione a rivolgersi alle autorità e la capacità di far emergere fenomeni spesso nascosti.Per una provincia dalla storia millenaria e dalle grandi potenzialità culturali, turistiche ed economiche, la sicurezza costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo e per la convivenza civile.Le classifiche non devono diventare un marchio da appiccicare al territorio, ma uno stimolo a individuare le criticità e a pretendere risposte. È necessario che i dati siano conosciuti, discussi e tradotti in obiettivi concreti, verificando nel tempo i risultati delle politiche adottate.La questione riguarda tutti: amministratori, istituzioni, operatori economici, famiglie, scuole e cittadini. Una comunità non può delegare interamente ad altri la difesa del bene comune, ma deve poter contare su istituzioni presenti, servizi adeguati e una rete sociale capace di prevenire l’emarginazione e sostenere chi è più esposto.”

“La sicurezza non è soltanto assenza di criminalità: è libertà dalla paura, tutela della dignità umana e fiducia nel futuro. Per Siracusa – conclude il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello – la sfida è trasformare i dati in un’assunzione collettiva di responsabilità, affinché la legalità non rimanga una dichiarazione di principio, ma diventi un’esperienza concreta nella vita quotidiana di ogni cittadino.”