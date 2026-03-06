Siracusa, principio d’incendio a Isab Nord, fiamme domate in pochi minuti

Momenti di apprensione all’impianto SG13 di Isab Nord, dove si è registrato un principio d’incendio che, secondo le prime informazioni, si sarebbe sviluppato nella sala pompe, l’area in cui le pompe aspirano e convogliano i prodotti verso i serbatoi.

L’allarme è scattato immediatamente e l’incendio sarebbe stato domato in tempi rapidi, evitando conseguenze più gravi. Al momento, da quanto si apprende, non si registrano feriti né risultano danni rilevanti agli impianti.

L’episodio richiama l’attenzione su una delle aree più sensibili dal punto di vista operativo, proprio per la funzione svolta all’interno del ciclo industriale.

Restano da chiarire con esattezza le cause che hanno provocato l’innesco.