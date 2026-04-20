Siracusa, principio d’incendio in via Elorina: temporaneamente evacuata un’attività commerciale

Qualche momento di apprensione nel pomeriggio di oggi a Siracusa, dove un principio di incendio si è sviluppato in un’area esterna di un’attività commerciale situata in via Elorina. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, non hanno fortunatamente raggiunto né danneggiato la struttura. Tuttavia, a scopo precauzionale, è stata disposta l’immediata evacuazione dell’immobile, con clienti e personale fatti uscire in totale sicurezza.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, evitando ulteriori possibili conseguenze. Presenti anche i Carabinieri, che hanno gestito le operazioni di evacuazione e la messa in sicurezza l’area.

L’intervento si è concluso in tempi brevi: una volta eliminate le criticità, è stato possibile consentire il rientro delle persone e la ripresa delle normali attività commerciali.