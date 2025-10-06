Siracusa, Pro Arenella denuncia: “canaloni invasi da rifiuti e vegetazione, rischio alluvioni con le prime piogge”

L’associazione Pro Arenella lancia l’allarme sullo stato di grave degrado in cui versano le opere di recente realizzazione per la messa in sicurezza idrogeologica nelle zone della Fanusa e dell’Arenella, interventi nati per proteggere il territorio e i residenti dal rischio di allagamenti causati dall’accumulo di acque meteoriche.

Secondo quanto denunciato dall’associazione, i canaloni di raccolta delle acque piovane risultano oggi invasI da rifiuti, arbusti e vegetazione spontanea, tali da ostacolare il corretto deflusso delle acque e compromettere la funzionalità delle opere.

“Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge – sottolinea Pro Arenella – questa condizione rischia di trasformarsi in una vera emergenza. I canaloni non sono in grado di garantire il deflusso delle acque, esponendo il territorio a possibili inondazioni e mettendo a repentaglio la sicurezza di residenti e attività economiche”

Il progetto, realizzato con fondi pubblici, rappresenta un intervento strategico per la tutela del territorio, ma – denuncia l’associazione – senza una manutenzione costante ed efficace, perde ogni utilità e diventa esso stesso un pericolo per la collettività.

Le situazioni più critiche sono state segnalate in Via Blanco e nella zona di Torre dell’Acqua all’Arenella, dove il canalone di raccolta risulta ormai ridotto a una discarica a cielo aperto.

“I rifiuti abbandonati bloccano lo scorrimento delle acque e testimoniano l’assenza di controlli e di cura”, aggiungono i rappresentanti di Pro Arenella, che chiedono un immediato intervento di pulizia e manutenzione su tutti i tratti interessati.

Tra le proposte dell’associazione anche l’installazione di reti metalliche o altre barriere di protezione, per impedire l’abbandono illecito di rifiuti da parte di quelli che definiscono “criminali ambientali”.

“Non possiamo permettere – conclude la nota – che l’incuria e l’illegalità vanifichino gli investimenti e lascino i cittadini esposti a rischi prevedibili e prevenibili. La tutela del territorio e della sicurezza delle persone deve essere una priorità: agire adesso è l’unico modo per evitare domani disastri annunciati”.