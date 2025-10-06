Ultime news

Siracusa, Pro Arenella denuncia: “canaloni invasi da rifiuti e vegetazione, rischio alluvioni con le prime piogge”

Le situazioni più critiche sono state segnalate in Via Blanco e nella zona di Torre dell’Acqua all’Arenella, dove il canalone di raccolta risulta ormai ridotto a una discarica a cielo aperto

L’associazione Pro Arenella lancia l’allarme sullo stato di grave degrado in cui versano le opere di recente realizzazione per la messa in sicurezza idrogeologica nelle zone della Fanusa e dell’Arenella, interventi nati per proteggere il territorio e i residenti dal rischio di allagamenti causati dall’accumulo di acque meteoriche.

Secondo quanto denunciato dall’associazione, i canaloni di raccolta delle acque piovane risultano oggi invasI da rifiuti, arbusti e vegetazione spontanea, tali da ostacolare il corretto deflusso delle acque e compromettere la funzionalità delle opere.

“Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge – sottolinea Pro Arenella – questa condizione rischia di trasformarsi in una vera emergenza. I canaloni non sono in grado di garantire il deflusso delle acque, esponendo il territorio a possibili inondazioni e mettendo a repentaglio la sicurezza di residenti e attività economiche”

Il progetto, realizzato con fondi pubblici, rappresenta un intervento strategico per la tutela del territorio, ma – denuncia l’associazione – senza una manutenzione costante ed efficace, perde ogni utilità e diventa esso stesso un pericolo per la collettività.

Le situazioni più critiche sono state segnalate in Via Blanco e nella zona di Torre dell’Acqua all’Arenella, dove il canalone di raccolta risulta ormai ridotto a una discarica a cielo aperto.

“I rifiuti abbandonati bloccano lo scorrimento delle acque e testimoniano l’assenza di controlli e di cura”, aggiungono i rappresentanti di Pro Arenella, che chiedono un immediato intervento di pulizia e manutenzione su tutti i tratti interessati.

Tra le proposte dell’associazione anche l’installazione di reti metalliche o altre barriere di protezione, per impedire l’abbandono illecito di rifiuti da parte di quelli che definiscono “criminali ambientali”.

“Non possiamo permettere – conclude la nota – che l’incuria e l’illegalità vanifichino gli investimenti e lascino i cittadini esposti a rischi prevedibili e prevenibili. La tutela del territorio e della sicurezza delle persone deve essere una priorità: agire adesso è l’unico modo per evitare domani disastri annunciati”.


