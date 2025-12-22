Siracusa, problema annoso al PalaLoBello: pioggia e infiltrazioni continuano

Piove sul bagnato al Palazzetto dello Sport “Concetto Lo Bello” di Siracusa. A due mesi esatti dall’avvio dei lavori di ristrutturazione, partiti lo scorso ottobre, la struttura continua a fare i conti con un problema annoso: quando piove, l’acqua entra ancora all’interno dell’impianto.

È quanto accaduto anche oggi, 22 dicembre, con infiltrazioni copiose che hanno interessato non solo l’area principale, ma anche la palestra sottostante. L’acqua si è accumulata sul parquet, già provato dal tempo e dall’usura, aggravando ulteriormente una situazione tutt’altro che semplice.

L’intervento in corso nella struttura intitolata a Lo Bello, dal valore complessivo di circa 2 milioni di euro, prevede in una prima fase, quella tutt’oggi in corso, la sostituzione della vecchia copertura, per poi procedere con l’adeguamento dell’impianto antincendio. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di restituire alla città un palazzetto moderno, sicuro e pienamente funzionale.

Il progetto di ristrutturazione è stato approvato nel giugno 2025 e prevede un cronoprogramma di 250 giorni, con conclusione dei lavori fissata entro la fine del 2026. L’opera è finanziata attraverso un contributo regionale di 300.700 euro e un mutuo a tasso zero ottenuto grazie al bando nazionale “Sport Missione Comune 2025” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo. La speranza è che i lavori possano finire il prima possibile, in modo tale che stracci e secchi all’interno dell’impianto possano solo restare un vecchio e triste ricordo.