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Siracusa, problemi al serbatoio Teracati: carenza idrica tra Borgata e Ortigia

Le squadre di Siam sono già impegnate nella riparazione della perdita, al fine di ripristinare il regolare servizio idrico

Rubinetto dell'acqua

Le squadre di Siam sono già impegnate nella riparazione della perdita, al fine di ripristinare il regolare servizio idrico

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Siam informa che, a causa di un’improvvisa rottura della condotta di distribuzione del serbatoio Teracati, localizzata presumibilmente in via Basento, si sta verificando una riduzione della portata e della pressione idrica nelle zone di Borgata e Ortigia.

Le squadre di Siam sono già impegnate nella riparazione della perdita, al fine di ripristinare il regolare servizio idrico.

Il ritorno alla normalità, salvo imprevisti in corso d’opera, è previsto entro il primo pomeriggio di oggi.


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