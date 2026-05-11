Siracusa, problemi al serbatoio Teracati: carenza idrica tra Borgata e Ortigia

Siam informa che, a causa di un’improvvisa rottura della condotta di distribuzione del serbatoio Teracati, localizzata presumibilmente in via Basento, si sta verificando una riduzione della portata e della pressione idrica nelle zone di Borgata e Ortigia.

Le squadre di Siam sono già impegnate nella riparazione della perdita, al fine di ripristinare il regolare servizio idrico.

Il ritorno alla normalità, salvo imprevisti in corso d’opera, è previsto entro il primo pomeriggio di oggi.