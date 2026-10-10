Siracusa, problemi con l’acqua: cittadino si rivolge a ex consigliere. “Comune intervenga”

La mancanza d’acqua in via Carlo Forlanini finisce al centro di una richiesta di intervento rivolta all’ex consigliere comunale Francesco Burgio. Un cittadino si è rivolto a lui per segnalare i disagi vissuti dai residenti del complesso al civico 3, attualmente alle prese con la carenza del servizio idrico.
La richiesta è quella di attivare con urgenza un servizio sostitutivo attraverso l’invio di un’autobotte, così da garantire la disponibilità di acqua potabile alle famiglie coinvolte.
La situazione starebbe creando difficoltà nelle normali attività quotidiane, con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane, dei bambini e dei cittadini più fragili.
L’obiettivo è sollecitare il Comune di Siracusa a intervenire nel più breve tempo possibile, individuando una soluzione temporanea in attesa del ripristino della regolare erogazione idrica.
La segnalazione riporta l’attenzione sui disagi che la mancanza d’acqua può provocare nella vita quotidiana dei residenti e sulla necessità di garantire risposte tempestive nelle situazioni di emergenza.