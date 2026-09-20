Siracusa, procedono i lavori per il nuovo Palaindoor

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo Palaindoor della Pizzuta a Siracusa. Il sindaco Francesco Italia ha pubblicato ieri sera, sul proprio profilo Facebook, le prime immagini del cantiere.
Il nuovo impianto sarà una struttura coperta e polivalente, progettata per ospitare attività di atletica leggera e ginnastica artistica, e si svilupperà su una superficie di circa 2.450 metri quadrati.
Tra le discipline che sarà possibile praticare al coperto figurano salto con l’asta, salto in lungo, salto in alto e lancio del peso. Al centro della struttura troverà spazio un’area interamente dedicata alla ginnastica artistica, dotata di pavimentazione antitrauma e di attrezzature professionali come parallele, sbarra, anelli e trampolini.
I lavori sono stati fortemente voluti dall’ex assessore allo Sport Giuseppe Gibilisco, oggi capo di gabinetto del Comune di Siracusa.