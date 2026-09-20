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Siracusa, procedono i lavori per il nuovo Palaindoor

di Oriana Gionfriddo ·
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Palaindoor sr

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo Palaindoor della Pizzuta a Siracusa. Il sindaco Francesco Italia ha pubblicato ieri sera, sul proprio profilo Facebook, le prime immagini del cantiere.

Il nuovo impianto sarà una struttura coperta e polivalente, progettata per ospitare attività di atletica leggera e ginnastica artistica, e si svilupperà su una superficie di circa 2.450 metri quadrati.

Tra le discipline che sarà possibile praticare al coperto figurano salto con l’asta, salto in lungo, salto in alto e lancio del peso. Al centro della struttura troverà spazio un’area interamente dedicata alla ginnastica artistica, dotata di pavimentazione antitrauma e di attrezzature professionali come parallele, sbarra, anelli e trampolini.

I lavori sono stati fortemente voluti dall’ex assessore allo Sport Giuseppe Gibilisco, oggi capo di gabinetto del Comune di Siracusa.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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