Siracusa, processione dell’Immacolata: modifiche al traffico in alcune vie in Ortigia

Giorno 8 dicembre è prevista la processione del simulacro della Madonna dell’Immacolata. Ecco cosa riporta l’ordinanza di Polizia Municipale che disciplina il traffico e i divieti di sosta nelle vie interessate dalla processione.

Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 dell’8 dicembre 2025, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il divieto di transito e regolamentato dal personale della Polizia Municipale, al passaggio della processione, lungo le sotto elencate vie: Piazza S. Filippo, Via della Giudecca (tratto interposto tra Piazza San Filippo e via della Maestranza), Piazza F. Corpaci, Via della Maestranza (tratto interposto tra Via della Giudecca e Piazza Archimede), Piazza Archimede, Via Roma (tratto interposto tra piazza Archimede e piazza Minerva), Piazza Minerva, Piazza Duomo, Via S. Landolina, Via del Collegio, Largo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, Via Ruggero Settimo, Largo Porta Marina, Via Savoia, Largo XXV Luglio, Corso G. Matteotti, Piazza Archimede, Via della Maestranza (tratto interposto tra Piazza Archimede e Via della Giudecca), Via della Giudecca (tratto interposto tra Piazza San Filippo e Via della Maestranza), Piazza S. Filippo.